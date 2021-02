LAUSD ha distribuido 100 millones de comidas durante la pandemia

Lo que debes saber Según el LAUSD, el 80% de sus estudiantes provienen de familias que viven en la pobreza, y la pandemia COVID-19 ha causado desproporcionadamente la pérdida de empleos entre ellos.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) anunció este lunes que, hasta el día de hoy, ha proporcionado 100 millones de comidas a estudiantes y miembros de la comunidad que lo necesitan durante la pandemia de COVID-19.

“Hoy brindamos nuestra comida número 100 millones a los estudiantes y familias de las comunidades a las que servimos'', dijo el superintendente Austin Beutner. “Es imposible exagerar la importancia de ese hito. Sabíamos que la necesidad sería grande y nos esforzamos para hacer lo que podamos para ayudar”.

Beutner visitó el Centro de Comidas Grab & Go Food en la Preparatoria Garfield para destacar lo que el distrito llamó “el hito sombrío”.

Cuando comenzó la pandemia, el distrito comenzó a proporcionar comidas a cualquier estudiante o miembro de la comunidad que lo necesitara. También distribuyó 19 millones de suministros, incluidos pañales, artículos de cuidado personal, equipos deportivos y computadoras.

Sesenta y tres Centros de Alimentos Grab & Go en Los Ángeles ofrecen tres comidas por persona, de lunes a viernes, entre las 7 a.m. y las 10 a.m. Los viernes, se ofrecen comidas para sábados y domingos.

La senadora demócrata por Los Angeles, María Elena Durazo, calificó el programa Grab & Go como “un salvavidas serio para tantos estudiantes y familias necesitadas durante estos tiempos tan difíciles”.

“El hito de los 100 millones de comidas representa un esfuerzo verdaderamente extraordinario por parte del Distrito Unificado de Los Ángeles y es importante que este programa continúe durante la duración de esta crisis para que ningún estudiante en Los Ángeles pase hambre '', dijo.”No sería posible sin los trabajadores del servicio de alimentos que están preparando estos millones de comidas juntas ''.

El programa fue financiado con $32 millones en donaciones a los estudiantes más necesitados de Los Ángeles, un fondo de caridad que Beutner creó como una red de seguridad para la comunidad escolar.

“Afortunadamente, el Distrito Unificado de Los Ángeles se ha unido en este esfuerzo a empresas, individuos y organizaciones filantrópicas que comprenden la necesidad”, dijo. “Este esfuerzo líder en la nación es un gran recordatorio de lo que se puede lograr cuando todos trabajamos juntos para ayudar a quienes más lo necesitan”.

El distrito seguirá proporcionando alimentos a las familias y los estudiantes hasta que vuelvan a abrir las aulas.

“Casi un año después de la pandemia, nuestros vecinos siguen siendo vulnerables. Los niños y sus familias se preocupan por la procedencia de la próxima bolsa de comestibles. A pesar de los heroicos esfuerzos del Distrito Unificado de Los Ángeles, la inseguridad alimentaria sigue siendo una amenaza real para muchos miles de nuestros compatriotas angelinos'', dijo Beutner.

Los funcionarios del LAUSD compararon el hito de los 100 millones de comidas con dar una comida a todas las personas en Alemania y Suiza juntas, o la cantidad de personas que visitan Disneyland en cinco años.

“Si bien 100 millones de comidas son un testimonio de los esfuerzos de miles de mis colegas que han estado trabajando incansablemente en circunstancias difíciles, también es un claro recordatorio de que las familias de Los Ángeles están sufriendo'', dijo Beutner.

Puede consultar más información sobre los centros Grab & Go, incluida una lista de ubicaciones, haciendo clic aquí.