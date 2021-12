LAUSD despide unos 500 empleados por negarse a cumplir mandato de vacuna contra el COVID-19

Lo que debes saber La junta escolar votó 7-0 en mociones separadas el martes para despedir a 496 empleados, que representan menos del 1% de los aproximadamente 73,000 trabajadores del distrito.

La mayoría de los despedidos probablemente habían estado de licencia desde mediados de octubre, cuando el personal del LAUSD debía haber recibido al menos su primera dosis de vacuna, informó Los Angeles Daily News.

Se requirió que los empleados recibieran su segunda dosis antes del 15 de noviembre.

En un comunicado el miércoles, el Distrito Unificado de Los Ángeles dijo que el 85% de los aproximadamente 600,000 estudiantes del distrito cumplen con el mandato que requiere que los mayores de 12 años reciban sus vacunas en contra del COVID-19.

“Separarse de las personas que eligen no vacunarse es una decisión extremadamente difícil, pero necesaria para garantizar la seguridad de todos en nuestras comunidades escolares”, dijo la superintendente interina Megan Reilly en un comunicado. "Deseamos a todos lo mejor en sus esfuerzos futuros y alentamos a todos a vacunarse".

Mientras tanto, con miles de estudiantes que aún no cumplen con el mandato, ya no hay tiempo suficiente para que los niños que no han recibido su primera vacuna estén completamente vacunados para el inicio del segundo semestre el 10 de enero, informó Los Angeles Times.

LAUSD es uno de varios distritos grandes en California que adoptaron sus propias reglas que requieren que los estudiantes se vacunen contra el COVID-19, antes de una política estatal que entrará en vigencia después de que los funcionarios federales aproban completamente las vacunas por grupo de edad. No se espera que la política estatal, anunciada por el gobernador Gavin Newsom en octubre, entre en vigor antes de julio, pero aún se desconoce la fecha exacta.

Los distritos que incluyen el Distrito Unificado de San Diego, el Distrito Unificado de la Ciudad de Sacramento, Oakland y West Contra Costa se encuentran entre los que tienen fechas límite para las políticas de vacunas estudiantiles programadas para entrar en vigencia a principios de 2022. Las políticas varían según el distrito, y algunos permiten a los estudiantes optar por exámenes semanales y otros hacen de la vacuna un requisito para las clases presenciales.

En Los Ángeles, los estudiantes que no estén completamente vacunados, o que no estén exentos, serán forzados a ingresar al programa de estudio independiente del distrito o tendrán que dejar el sistema de escuelas públicas de Los Ángeles.

Cambiar a 34,000 estudiantes al estudio independiente sería un desafío porque el programa enfrenta escasez de personal, según el Times.

En un comunicado el miércoles, el Distrito Unificado de Los Ángeles dijo que aproximadamente el 85% de los aproximadamente 600,000 estudiantes del distrito cumplen con el mandato que requiere que los mayores de 12 años reciban sus vacunas contra el COVID-19.

Ese porcentaje incluye a los estudiantes que han recibido al menos una dosis de la vacuna, las personas con una exención médica o los que califican para la admisión condicional al distrito, informó el Times. Este último grupo incluye a jóvenes sin hogar o de crianza, estudiantes cuyas familias están en el ejército y ciertos estudiantes de educación especial.

De los 496 despidos de empleados, 418 fueron empleados clasificados que no tienen credenciales pero son personal crítico que puede incluir puestos como asistentes de instrucción, conserjes, trabajadores de la cafetería y otros.