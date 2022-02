LAUSD considera plan de instrucción virtual para estudiantes no vacunados

Ante la posibilidad de que miles de estudiantes que acuden a las escuelas públicas en el Distrito Escolar de Los Ángeles no cumplan con el mandato de vacunación contra el COVID-19 que entra en vigor este otoño, la junta escolar considera un plan de instrucción virtual para esos alumnos.

Esta decisión de la Junta Escolar busca una solución para todos aquellos estudiantes no vacunados que podrían ser prohibidos de acudir a las clases presenciales, así como las familias por cuestiones personales deseen matricular a sus hijos en estudios independientes.

La Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles aprobó el martes establecer hasta seis escuelas virtuales con la capacidad de matricular hasta 15 mil estudiantes, desde el jardín de niños hasta el doceavo grado.

“No es solo para los estudiantes no vacunados, pero también de los estudiantes que tienen a alguien enfermo en sus casas”, dijo Mónica García, del Distrito 2 de la Junta Escolar Unificado de Los Ángeles.

Los planteles virtuales serían utilizados para los alumnos que no cumplan con el mandato de vacunación contra el COVID-19 que entra en vigor este otoño. Los códigos tendrán que ser aprobados por las autoridades escolares de California.

“No va a hacer solo de prender la cámara del aula como existe ahora, pero [se va a hacer] verdaderamente una academia virtual”, agregó García.

Las nuevas normas indican que si un estudiante o un empleado entra en contacto con una persona contagiada por coronavirus puede permanecer en el campus bajo una “cuarentena modificada”.

Hasta la fecha, LAUSD, reporta que más del 90% de los estudiantes mayores de 12 años se han inoculado contra el coronavirus o solicitado una exención, como los hijos de Yaneth Torres.

“Es una buena idea para mí, no me gusta que expongan [a mis hijos]. Él me está exponiendo a mí, y yo soy de alto riesgo, sobreviviente de cáncer”, dijo Torres, madre de estudiantes.

A pesar de la elevada tasa de vacunación entre alumnos, al menos unos 20 mil no estarían inoculados y se beneficiarían de la instrucción virtual afirma García, quien es integrante de la Junta Escolar.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles confirmó el despido de casi 500 empleados que han rechazado la vacunado contra el COVID-19.

“Esa familia que decide no vacunarse, tiene ese derecho, y puede asistir al sistema independiente”, señaló García.

Tan pronto como en marzo, las autoridades escolares determinarán si abrirán los registros en línea. Un 77% de familias encuestadas en el programa virtual “City of Angels” dicen apoyar los estudios independientes, sin embargo, otros lo rechazan por el aislamiento.

“Eso va a ser algo muy malo porque va a otra vez causar otra vez problemas psicológicos a los niños que sufrieron durante el 2020 cuando no podían ir a la escuela”, dijo Themla Otazu, asistente de estudiantes con necesidades especiales.

Esta integrante de la Junta Escolar asegura que el objetivo es nunca más cerrar las escuelas o suspender la instrucción por la pandemia.

“No estamos tratando de castigar a nadie, ha cambiado el mundo, hemos vivido algo bastante fuerte”, dijo García.

Legisladores de California consideran una propuesta, que de aprobarse, hará obligatorio que todos los alumnos se vacunen contra el COVID-19 para poderse matricular en la escuela, y solo se aceptarán exenciones médicas.