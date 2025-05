LATINAfest® 2025 en el Parque Gloria Molina Grand Park, en el centro de Los Ángeles

LATINAfest® Mente, Cuerpo y Alma, el fenómeno cultural dedicado a celebrar y empoderar a las latinas, regresa al centro de Los Ángeles el 1 de junio de 2025 con una programación ampliada que combina tradición, emprendimiento, bienestar e identidad. En su séptimo año, el festival continúa creciendo como un movimiento nacional que eleva las voces latinas a través del diálogo significativo, la expresión cultural y la acción colectiva.

Acompaña a Dunia Elvir de Noticiero Telemundo 52, quien será la maestra de ceremonias de LATINAFest Legacy 2025. La programación de este año gira en torno al legado de la mujer latina e inicia con dos voces poderosas: la oradora principal de 2025, Claudia Romo Edelman, fundadora de la organización We Are All Human y quien ha dedicado su vida a transformar la narrativa latina, romper barreras y construir puentes; y la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solis, quienes darán la bienvenida a las más de tres mil personas que se esperan.

Para más información sobre LATINAfest 2025 visita LATINAfest.com.