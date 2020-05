Las máscaras se podrían volver parte de la vida diaria en California

LOS ÁNGELES (AP) - Para los californianos que se aventuran afuera, ponerse una máscara será tan común como ponerse una gorra o gafas de sol cuando el estado comience a disminuir gradualmente las órdenes de quedarse en casa el viernes. Pero las reglas sobre las cubiertas faciales varían de un condado a otro, y no está claro cómo podría ser la aplicación de la ley.

Las máscaras han sido omnipresentes en negocios esenciales como supermercados y clínicas médicas desde los primeros días de la pandemia de coronavirus. En las aceras de ciudades densas como Los Ángeles y San Francisco, la gente ha estado usando máscaras durante semanas, dando cabida a la pequeña cantidad de personas cuyos rostros no están cubiertos.

Ahora se requerirán máscaras para los clientes y empleados de ciertos minoristas que reabrirán bajo nuevas pautas que también incluyen transacciones sin contacto, anunció el jueves el gobernador Gavin Newsom.

En Sam's, una tienda de la esquina cerca del ayuntamiento de San Francisco, varios letreros recuerdan a los clientes que se cubran el rostro, y se sabe que los empleados expulsan a las personas que no lo hacen. Algunos clientes simplemente levantan sus camisetas sobre su nariz y boca mientras corren para una compra rápida.

El alcalde London Breed dijo que los residentes de la ciudad deben continuar vistiendo cobertores faciales y cumplir con los requisitos de distancia social cuando esperan en la fila en negocios recientemente abiertos como floristerías o librerías.

Dannie Holzer dijo que usa una máscara de tela la mayor parte del tiempo, pero se la quitó mientras almorzaba en el cercano Alamo Square Park, donde pudo mantener los seis pies (1.8 metros) requeridos de los demás.

"Lo uso porque respeto a otras personas y no sé qué deficiencias inmunitarias pueden tener", dijo Holzer. Se acostumbró a usar máscaras porque viaja en autobuses públicos, donde se requieren, en su camino hacia y desde su trabajo en un dispensario de marihuana.

Holzer dijo que se frustra cuando ve a personas con la cara descubierta dentro de una tienda.

"Por lo general, pienso: Estoy haciendo esto para su beneficio, por lo que sería bueno que hiciera lo mismo ", dijo Holzer.

Los funcionarios de salud en la mayor parte del área de la Bahía de San Francisco, incluidos los condados de Alameda, Contra Costa, Marín, San Mateo y Sonoma, han exigido a los residentes que usen máscaras cuando salgan de sus hogares. Después de haber instado enfáticamente a enfrentar los revestimientos, los funcionarios en el cercano condado de Napa dijeron el jueves que los ordenarían.

Los residentes del Área de la Bahía son generalmente susceptibles a las nuevas reglas instituidas durante la crisis COVID-19, y los diputados han emitido muy pocas citas por incumplimiento, dijo el sargento. Ray Kelly de la Oficina del Sheriff del Condado de Alameda.

"Es realmente difícil enviarle una multa a alguien cuando acaba de perder su trabajo, cuando está viviendo un momento de crisis", dijo. "Pero si es atroz y te has convencido a ti mismo de un boleto, entonces no tenemos otra opción".

De manera similar, en el condado de Los Ángeles, las autoridades esperaban que la "bondad y la compasión" fueran suficientes para convencer al "pequeño grupo" de personas que no se ponen máscaras, dijo la directora del Departamento de Salud Pública, Barbara Ferrer. Ella instó a los dueños de tiendas a rechazar cortésmente el servicio a las personas sin cubrirse la cara.

En los senderos alrededor de Los Ángeles, los empleados del condado estarán disponibles para asegurarse de que los excursionistas usen máscaras y mantengan la distancia adecuada, dijeron las autoridades.

Al sur, en el condado de Orange, se recomiendan máscaras, pero no se requieren. En un centro comercial en la ciudad de Westminster, un miembro del equipo de limpieza de una tienda de comestibles tenía una máscara colgando alrededor de su cuello, no sobre su boca y nariz, mientras ofrecía un carrito de compras a un hombre que pasaba el jueves. También tenía una máscara colgando alrededor de su cuello.

En el norte de California, tres condados con pocos casos confirmados de COVID-19 permitieron la reapertura de una variedad de negocios a principios de esta semana. No todos los compradores usaron máscaras el miércoles en el centro comercial Yuba Sutter, donde cerca de 18 de las aproximadamente 50 tiendas estaban abiertas.

El Dr. Phuong Luu, Oficial de Salud de Yuba-Sutter, emitió una advertencia pública a las empresas para asegurarse de que sus empleados y clientes estuvieran practicando el distanciamiento social y el uso de coberturas faciales, como lo requieren las órdenes locales.

"Entiendo que algunos de sus clientes pueden oponerse fuertemente a un requisito de cobertura facial, pero la seguridad a largo plazo de nuestra comunidad está en juego", escribió Luu.

Los Centros nacionales para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan usar cubiertas faciales, como máscaras no médicas o incluso camisetas y pañuelos para cubrirse la nariz y la boca, porque la infección puede propagarse de una persona asintomática simplemente hablando.

"Una simple máscara de tela es una forma de contener las secreciones respiratorias directamente en la fuente y no poner en riesgo a otras personas", dijo el CDC en un comunicado de abril. "La máscara atrapa las gotas antes de que se extiendan al medio ambiente".

En el parque de San Francisco, Dannie Holzer dijo que, aunque las personas que no usan máscaras la frustran, no llega a llamar a la gente. "No puedo ser la persona que le dice a la gente qué hacer", dijo.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte. La gran mayoría de las personas se recuperan.