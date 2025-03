Las águilas calvas de Big Bear cuidan a sus nuevos aguiluchos: esperan nacimiento de tercero

Los fanáticos de los animales están entusiasmados y felices por la exitosa eclosión de los huevos de las águilas de Big Bear, Jackie y Shadow.

Mientras la organización sin fines de lucro Friends of Big Bear Valley transmite en vivo el nido de la familia de aves para la felicidad de los fanáticos de las águilas, la pareja de aves está trabajando diligentemente para mantener calientes a sus dos polluelos y al huevo restante para que sobrevivan a los elementos.

Sandy Steers, directora ejecutiva de Friends of Big Bear Valley, dijo que los ansiosos amantes de los animales no deben preocuparse por el huevo restante, ya que todavía le queda una semana para eclosionar.

Un segundo huevo en el nido de Jackie y Shadow dio muestras de comenzar su eclosión.

"Fue solo ayer, anoche, que tuvo la edad suficiente para desarrollarse por completo, por lo que realmente recién comenzó su período de eclosión", dijo Steers. "Todavía tiene muchas posibilidades de eclosionar".

Los dos aguiluchos aún no tienen nombre, pero el público podrá ayudar con eso. En una fecha posterior, la organización sin fines de lucro aceptará sugerencias. La organización luego sacará unos 30 nombres sugeridos y luego dejará que los estudiantes de tercer grado locales voten por los mejores.

La cámara captó un vistazo rápido de los tres huevos antes de que Jackie se volviera a acomodar para brindarles calor a sus huevos en el nido nevado, cerca del lago.

Mientras tanto, Jackie y Shadow han estado atentos a sus aguiluchos alimentándolos con porciones nutritivas de pescado y otras aves. Steers bromea diciendo que Jackie es la cabeza de la familia en el nido altísimo y dijo que tiene "reglas" para su pareja.

"Si es de noche, ella no dejará que Shadow se acerque al nido", dijo Steers. "Él no puede sentarse en los huevos, ella tiene que hacerlo… Y si hay tormenta, ella es la que está en el nido. En cualquier otro momento, ella decidirá si se va o si Shadow puede estar en el nido o no".

Aunque Shadow se toma la mayoría de las pistas de Jackie con calma, se le ha visto hacer sus propias acrobacias para salirse con la suya por el bien común.

“Tiene trucos para jugarle”, dijo el director de la organización. “A veces le pone palos y cosas así para que se levante y se mueva y luego se escabulle detrás de ella y la hace descansar”.

Los dos padres águila tendrán entre 10 y 14 semanas para disfrutar del tiempo con sus pequeños antes de que abandonen el nido, literalmente. Para que los aguiluchos puedan estar solos, deben haber crecido completamente y ser capaces de atrapar presas por sí solos. Mientras se acostumbran a la edad adulta, los polluelos podrán contar con la guía de sus padres.

“Pueden volver a visitarlos durante unos meses y Jackie y Shadow los seguirán para alimentarlos, pero cuando puedan sobrevivir por sí solos, se irán”, dijo Steers.

Pero eso no quiere decir que recibirían una cálida bienvenida de mamá y papá si regresaran. Steers dijo que es todo lo contrario.

“En la próxima temporada, se los consideraría intrusos en el nido”, dijo.

Para obtener más información sobre Jackie y Shadow o Friends of Big Bear Valley, haga clic aquí.