Comisión del LAPD revisa informe sobre respuesta policial en protesta de Echo Park

La Comisión de Policía de Los Ángeles revisará este martes un informe del departamento de policía que encontró algunas fallas en la forma en que LAPD manejó las manifestaciones contenciosas en marzo contra la limpieza de la ciudad de un gran campamento para personas sin hogar en Echo Park Lake, aunque el departamento también culpó a otros funcionarios de la ciudad.

En un informe posterior a la acción emitido el viernes, el departamento dijo que necesita un mejor sistema para rastrear el uso de proyectiles en multitudes y para lidiar con el aumento de periodistas independientes y “observadores”, y puede necesitar “una política formal u orientación específica sobre qué acciones deben tomar los supervisores y oficiales de campo cuando [ellos] detienen a alguien en el lugar de una reunión ilegal”.

En su apogeo, la policía de Los Ángeles desplegó a 750 agentes en Echo Park para cerrar el parque y responder a las protestas. El costo de pagar los salarios y las horas extras de los oficiales, así como el costo de los “servicios prestados” por el LAPD durante el cierre del 24 y 25 de marzo, fue de aproximadamente $1,3 millones. El departamento gastó alrededor de $740,000 durante la limpieza el 26 y 27 de marzo.

El jueves por la noche, el Departamento de Policía de Los Ángeles continuó desplegando oficiales en el área de Echo Park en apoyo del cierre del parque y para garantizar la seguridad de la comunidad circundante.

Durante las protestas, los oficiales informaron haber usado cinco rondas de los lanzadores “menos letales'' de 40 mm, seis rondas de los lanzadores “menos letales” de 37 mm y 12 rondas de lanzadores balas antimotines conocidos como bean bags, “menos letales”.

Sin embargo, el informe dice que “existe una gran brecha entre el nivel de documentación que entra en un incidente tradicional [de uso no categórico de la fuerza] y el nivel de denuncia e investigación que acompaña al mismo tipo de fuerza utilizada durante una multitud situación de control”.

El informe recomienda la creación de un sistema para documentar toda la información relevante cuando se desplieguen municiones menos letales.

Durante las protestas, los agentes arrestaron a 179 personas por no dispersarse. El 11 de junio, el fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció que las personas arrestadas por no dispersarse no serían acusadas. Los periodistas, incluidos James Queally de Los Angeles Times y Kate Cagle de Spectrum News 1, fueron detenidos y liberados poco después, pero dos periodistas del medio en línea sin fines de lucro Knock L.A. fueron detenidos durante horas.

El informe del departamento alegaba que “muchos activistas actúan como reporteros en línea para fuentes de noticias alternativas” y que “esperan que se les dé libre acceso durante situaciones de control de multitudes, mientras se enfrentan a los oficiales e impiden la acción policial”.

El informe recomienda que el departamento considere publicar “una política formal o una guía específica” sobre lo que deben hacer los oficiales si arrestan a un miembro acreditado de los medios durante una reunión ilegal. La política del departamento establece que debe acomodar a los medios de comunicación, pero no tiene una política para liberarlos automáticamente si son detenidos durante una reunión ilegal.

Adam Rose, presidente del comité de derechos de prensa del Club de Prensa de Los Ángeles, dijo el lunes que el grupo le pedirá a la comisión de policía que no acepte el informe, y lo calificó de inconcluso porque la policía de Los Ángeles no habló con los periodistas que fueron detenidos, arrestados y baleados. con munición menos letal y se le negó el acceso a una conferencia de prensa.

“Este parece un paso básico para cualquier investigación. Por ahora, la discusión del informe sobre las interacciones entre la policía y la prensa es un borrador, no una contabilidad confiable. No aborda problemas potenciales con órdenes de dispersión, áreas de observación seguras o incluso el ataque no provocado de un oficial a un periodista que fue captado en video. Hay afirmaciones infundadas y caracterizaciones erróneas causadas por la falta de contexto. Todo esto se puede arreglar”.

Rose agregó que quiere que las fuerzas del orden y la comunidad periodística trabajen juntas para proteger los derechos constitucionales.

“Estamos identificando estos problemas de buena fe y esperamos que al hacerlo mejore el proceso de estos Informes posteriores a la acción '', dijo.

Un antiguo estacionamiento en Echo Park se ha convertido en una pequeña villa para dar vivienda temporal a por lo menos 74 personas sin hogar.

El informe también insta a la ciudad a dar máxima prioridad a la dotación de personal completo de los guardaparques y dice que muchos de los problemas de la protesta del 25 de marzo podrían haberse evitado si no se hubiera permitido que el campamento creciera tanto.

“Actualmente, los guardaparques están perdiendo casi la mitad de sus puestos asignados. Simplemente no tienen los recursos para monitorear todos los parques de la ciudad'', dice el informe.

Según el informe, en el momento de las protestas, el Departamento de Recreación y Parques tenía 31 guardabosques asignados para supervisar seis parques regionales y todos los “mini parques” de la ciudad, como Echo Park. Los guardaparques son agentes del orden público juramentados que reciben formación policial básica. Están autorizados a realizar arrestos pero no portan armas de fuego, de acuerdo con el Código Municipal de Los Ángeles 63.41.

El informe decía que si el departamento tuviera más guardaparques para controlar la expansión del campamento de Echo Park, el “cierre a gran escala” del parque nunca habría sido necesario.

Luego de dos meses de permanecer cerrado, Echo Park reabrió sus puertas el miércoles bajo estrictas medidas de vigilancia para impedir el regreso de los indigentes que fueron desalojados. Gabriel Huerta reporta el 26 de mayo de 2021.

El 22 de marzo se corrió la voz de que el parque estaría cerrado por reparaciones, pero muchos en la comunidad lo vieron como un esfuerzo velado para eliminar a los cientos de angelinos sin vivienda que se establecieron allí. El parque se sometió a limpieza y reparaciones por valor de $600,0000 antes de reabrir al público el 26 de mayo.

El informe dice que LAPD ha iniciado 12 quejas de personal por presunta mala conducta policial relacionada con el incidente.El informe se discutirá en la reunión de la Comisión de Policía de las 9:30 a.m., que se puede ver haciendo clic aquí.