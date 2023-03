Sindicato de policías de Los Ángeles propone límites a las respuestas del 911

El sindicato de base del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) propone que alguien que no sea policía responda a más de dos docenas de tipos de llamadas al 911 en un intento por transferir la carga de trabajo de los oficiales a delitos más graves.

La medida es parte de una tendencia nacional destinada a limitar las situaciones en las que los policías armados son los primeros en responder.

La propuesta anunciada el miércoles por la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles enumera 28 tipos de llamadas al 911 donde se enviarían primero a otras agencias de la ciudad u organizaciones sin fines de lucro.

Las llamadas van desde situaciones de salud mental, problemas de calidad de vida y personas sin hogar, problemas en las escuelas y controles de asistencia social, hasta ciertas colisiones de tránsito no fatales, infracciones de estacionamiento, vertido de basura, fiestas ruidosas, intoxicación pública y mendicidad.

La liga dijo que los oficiales responderían si la situación se vuelve violenta o de naturaleza criminal, pero solo después de que la llamada inicial se envíe a otra agencia o a una organización sin fines de lucro afiliada.

“Los policías no son psicólogos. No somos psiquiatras. No somos expertos en salud mental. No somos trabajadores sociales, médicos, enfermeras o expertos en gestión de residuos”, dijo el miércoles Debbie Thomas, una de las directoras del sindicato, durante una conferencia de prensa.

“Creo que muchas personas piensan que deberíamos ser todas esas cosas, pero no lo somos. Deberíamos centrarnos en responder a las emergencias, salvar vidas (y) propiedades y, por supuesto, participar en la vigilancia comunitaria”.

El jefe de policía, Michel Moore, dijo que acogía con beneplácito el impulso del sindicato por “una respuesta alternativa del servicio no policial a las llamadas que no son de emergencia”.

Moore dijo que el departamento ha trabajado con funcionarios electos para establecer una red de recursos de apoyo que incluye camionetas de terapia móvil y una línea telefónica para crisis de salud mental.

“Estas alternativas emergentes ya han desviado miles de llamadas de una respuesta policial, lo que permite que los oficiales tengan tiempo para concentrarse en nuestras actividades más esenciales”, dijo Moore en un comunicado.

Ciudades como San Francisco, San Diego y Nueva York, así como Los Ángeles, ya han implementado programas en los que los médicos se emparejan con oficiales o trabajan en equipos civiles para responder a las llamadas al 911 que involucran a alguien que tiene una crisis de salud mental.

Los cambios se produjeron en medio de una mirada más cercana a la aplicación de la ley en los Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020. Eso incluyó observar cómo la policía maneja la salud mental y otras llamadas que no incluyen violencia o criminalidad.

Tres hombres murieron después de altercados con oficiales de LAPD que llevaron a una reunión con miembros de la organización Black Lives Matter y oficiales de policía para intentar marcar una diferencia en las políticas.

La propuesta de Los Ángeles surge durante las negociaciones del contrato del sindicato con la ciudad y en medio de las súplicas de los activistas de reducir o eliminar las respuestas armadas a ciertas situaciones. El Concejo Municipal y la oficina del alcalde estarán involucrados en la decisión final, dijo el sindicato.

Los activistas han pedido durante mucho tiempo a la policía de Los Ángeles que deje de responder a ciertas llamadas de salud mental, colisiones de tránsito menores y encuentros en campamentos para personas sin hogar, señalando ocasiones en que los oficiales han disparado fatalmente a personas durante la respuesta.

La oficina de la alcaldesa Karen Bass no hizo comentarios de inmediato el miércoles. Bass prometió durante su campaña crear una oficina de seguridad pública que no incluyera a LAPD.

Hugh Esten, portavoz del presidente del Concejo Municipal, Paul Krekorian, dijo que la propuesta del sindicato se considerará seriamente mientras los funcionarios de la ciudad trabajan para “garantizar que el personal juramentado se despliegue donde realmente se necesita y que los socorristas desarmados aborden aquellas situaciones en las que se necesita una respuesta armada. innecesario”.

Con la reducción de personal durante la pandemia de COVID-19, el sindicato dijo que su propuesta liberaría a los oficiales para responder a llamadas más importantes, como delitos violentos, y permitiría a los policías participar en más vigilancia comunitaria para construir mejores relaciones con los residentes de la ciudad.

Otras ciudades también han experimentado con modelos similares, como Portland, Oregón, donde “especialistas en apoyo público” desarmados toman informes sobre cosas como robos de vehículos y robos de bicicletas.

En 2021, LAPD lanzó un programa piloto para desviar algunas llamadas de salud mental a proveedores de servicios. El departamento también inició equipos de respuesta dual que emparejan a los oficiales con médicos en situaciones que involucran crisis de salud mental y personas sin hogar, así como violencia doméstica y abuso.

También en 2021, LAPD dejó de responder a accidentes de tránsito menores; un subjefe en ese momento dijo que el cambio eliminaría a los oficiales que respondían a aproximadamente 40,000 llamadas al año.