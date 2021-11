LAPD registra relleno sanitario en Castaic tras desaparición de una mujer

Los detectives comenzaron a registrar, al amanecer del lunes, un vertedero en el norte del condado de Los Ángeles en busca de pruebas de la desaparición de Heidi Planck, una madre que vive en el oeste de Los Ángeles y desapareció tras asistir a uno de los juegos de fútbol de su hijo a mediados de octubre.

Varias fuentes policiales, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a NBC News que había un área específica que sería desenterrada en el vertedero de Chiquita Canyon, un sitio operado de forma privada donde a menudo se arrojan contenedores de basura comerciales de todo el sur de California.

Decenas de vehículos policiales, incluido un camión del puesto de mando y otros equipos, pudieron verse desde el NewsChopper4 el lunes por la mañana temprano mientras los detectives se preparaban para la búsqueda, que según las fuentes se esperaba que durara más de un día.

La ruptura significativa en el caso se produjo hace semanas cuando se encontró evidencia forense en el edificio de apartamentos en el centro de Los Ángeles, donde se encontró al perro de Planck vagando en un piso superior el día en que fue vista por última vez.

Ese mismo día, los detectives vieron y confiscaron silenciosamente el SUV Range Rover gris de Planck en una calle cercana para buscar pruebas adicionales.

Planck, de 39 años, fue vista por última vez el 17 de octubre de 2021 en Downey en uno de los partidos de fútbol de su hijo. El video de seguridad hecho público por LAPD mostraba a Planck saliendo de su casa en el oeste de Los Ángeles con su perro ese mismo día.

El ex marido de Planck dijo que ella dejó el partido de fútbol americano alrededor del medio tiempo y dijo que parecía estar un poco "nerviosa" y "ansiosa".

Planck no pudo recoger a su hijo de la escuela el 20 de octubre y el exmarido, Jim Wayne, dijo que llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) e hizo un informe de personas desaparecidas.

Wayne dijo que el perro de Planck fue encontrado en el piso 28 del edificio del centro de Los Ángeles en las calles 12 y Hope, pero dijo que no sabe cómo entró el perro al edificio y que no creía que Planck conociera a nadie que viviera allí.

Planck mide 5'3 "de alto y pesa alrededor de 120 libras. Tenía cabello rubio y ojos azules y fue vista por última vez con jeans y un suéter gris.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Heidi Planck debe comunicarse con la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Los Ángeles al (213) 996-1800 o al 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247).

