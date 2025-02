LAPD podría perder millones de dólares en fondos federales por ser ciudad santuario

El Departamento de Policía de Los Ángeles y los funcionarios de la ciudad estan tratando de resolver el posible impacto de quedar sin millones de dólares en subvenciones críticas para la aplicación de la ley y la seguridad nacional, tras el anuncio del Departamento de Justicia de los EE. UU. de que dichos programas se suspenderían para cualquier municipio que se considerara una de las llamadas "ciudades santuario", que prohíben a los agentes locales desempeñar un papel en la aplicación de la ley de inmigración.

Un memorando del 5 de febrero de la recién juramentada Fiscal General Pamela Bondi instruyó que el Departamento de Justicia ya no apoyaría a las jurisdicciones estatales o locales que "interfieran ilegalmente con las operaciones federales de aplicación de la ley", y dijo que ya no recibirían acceso a las subvenciones federales administradas por el Departamento de Justicia.

Decenas de millones de dólares que la ciudad esperaba recibir este año podrían estar en peligro, incluidos $6,615,684 para programas de seguridad nacional y $2,306,740 en fondos de asistencia judicial, según los datos del presupuesto de la ciudad, pero no estaba claro de inmediato si esos fondos ya habían sido recibidos por la ciudad o fueron prometidos en subvenciones.

“La ciudad de Los Ángeles cumple con la ley federal”, escribió por correo electrónico Zach Seidl, portavoz de la alcaldesa Karen Bass.

“Nos opondremos a cualquier intento de recortar los fondos críticos para la seguridad pública de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad orgullosa de inmigrantes y seguiremos protegiendo a todos los angelinos”, escribió.

El alcance total de los posibles recortes de fondos es complicado de evaluar, dijeron otros funcionarios de la ciudad, ya que los fondos federales pueden fluir a través de una variedad de canales directos e indirectos, pero probablemente también incluirían:

$9,544,040 para apoyar la contratación y el pago de 20 agentes entre 2024 y 2027

$1,995,862 para financiar pruebas de ADN

$1,128,647 para el grupo de trabajo sobre delitos contra niños en Internet

$500,000 de la Oficina sobre Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia

Recientemente se aprobó que la ciudad recibiera esas subvenciones, y es posible que algunos de los fondos ya se hayan depositado, dijo un funcionario de policía.

Varias fuentes policiales dijeron que el recorte iría mucho más allá de la financiación directa, ya que varios grupos de trabajo federales proporcionan salarios completos, horas extra, equipos y automóviles para los oficiales del LAPD que participan, y las agencias federales pueden proporcionar acceso a fuentes de información y tecnología que no están disponibles para la policía local.

El Ayuntamiento de Los Ángeles adoptó formalmente una nueva política de ciudad santuario en diciembre que impide que los empleados o los recursos de la ciudad se utilicen para ayudar en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

La mayoría de las disposiciones adoptadas por la ciudad ya existían en virtud de la ley estatal de California, SB-54, que ha estado en vigor desde 2017.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.