LAPD quiere un perro robot para llamadas de alto riesgo, pero algunos críticos se oponen

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) buscó el martes la aprobación del concejo de la ciudad para adquirir un robot de cuatro patas que parece un perro a pesar de las críticas de que erosionaría aún más la confianza entre la policía y las comunidades negra y latina.

El vehículo terrestre no tripulado cuadrúpedo (QUGV) se reservaría específicamente para escenarios de alto riesgo, como tiroteos activos, explosiones y desastres naturales, según un memorando intradepartamental firmado por el jefe de LAPD, Michel Moore.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El departamento también dijo que el QUGV protegería a los oficiales de llamadas que amenazan la vida, como situaciones de rehenes y barricadas.

El hombre afirma que los robots no pretenden sustituir a los humanos, sino ayudarlos en sus empleos en la industria del servicio.

El dispositivo robótico se estimó en más de $277,000, pero no le costaría a la ciudad adquirirlo, ya que sería una donación de la Fundación de la Policía de Los Ángeles.

La organización dijo en una solicitud de subvención que unos 60 oficiales SWAT de tiempo completo se beneficiarían del robot, que limitaría la exposición de los oficiales a “encuentros violentos con sospechosos armados”.

LAPD también destacó en la propuesta que el perro robot no estaría equipado con ningún sistema de armas o capacidades de reconocimiento facial. El QUGV no se convertiría en parte de las patrullas de rutina, según el memorando.

Si bien la Fundación de la Policía de Los Ángeles afirmó que el robot limitaría el uso de la fuerza letal por parte de los oficiales, lo que ayudaría al departamento a ganar más confianza en la comunidad, los críticos estaban muy preocupados por el posible uso indebido del robot.

El concejal Hugo Soto-Martínez, quien había votado en contra de la propuesta en el comité de seguridad pública, expresó su oposición antes de la votación del pleno del concejo.

Varios residentes presentaron declaraciones públicas en contra del perro robot.

El personal de un restaurante del sur de California incluye a tres meseros excepcionales, que alivian el trabajo de sus compañeros y atienden a los clientes.

“La QUGV inevitablemente será utilizada por la policía de Los Ángeles como otra herramienta de control e intimidación que criminaliza de manera desproporcionada a las personas pobres y pertenecientes a minorías”, dijo Eric Kaeo Rodríguez en una declaración pública al consejo de la ciudad.

“La adopción de esta tecnología solo servirá para ampliar la capacidad de las fuerzas del orden para aferrarse a nuestros derechos civiles y disminuir aún más cualquier esperanza de rendición de cuentas”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English