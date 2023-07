LAPD anuncia arrestos en operación dirigida a delitos en línea contra niños

Las autoridades anunciaron este miércoles que 139 personas fueron arrestadas durante una operación de múltiples agencias en cinco condados del sur de California que se centró en delitos contra niños en Internet.

La “Operación Guardián en Línea” fue realizada a principios de este mes por la Fuerza Especial Regional de Delitos contra Niños en Internet de Los Ángeles, que incluye personal de 102 agencias en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Santa Bárbara y Ventura, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El jefe de LAPD, Michel Moore, fue uno de los numerosos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que participaron en el anuncio del miércoles por la mañana en la sede de LAPD.

Conoce aquí los detalles.

Entre los que también estaban programados para asistir se encontraban representantes de la policía de Glendale, Long Beach, Laguna Beach, Burbank, Redondo Beach, Montclair y San Bernardino, junto con representantes del alguacil de los condados de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino y funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional.

“La unidad ICAC de LAPD, como agencia líder, es el principal centro de intercambio de todos las pistas cibernéticas asociadas con los cinco condados del sur de California, recibidos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados”, dijo el LAPD.

“Las pistas cibernéticas incluyen informes de varios proveedores de servicios de Internet y ciudadanos que informan incidentes que involucran la posesión, distribución y fabricación de material de abuso sexual infantil y la explotación sexual de niños en línea”, dijo LAPD.

Las autoridades llevaron a cabo la Operación Guardián en Línea entre el 10 y el 21 de julio, informó el LAPD.

“El objetivo de la operación era identificar y arrestar a los pederastas que usan Internet para facilitar el abuso sexual de niños y rescatar a los niños de (los) pedofilos”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La operación se ejecutó en dos fases, dijo la policía.

“La primera fase incluyó investigaciones proactivas encubiertas en una variedad de plataformas de redes sociales”, dijo la policía.

“La segunda fase incluyó el servicio de múltiples órdenes de allanamiento residencial en los cinco condados, además de órdenes de arresto, que se centraron en los depredadores de niños”.

Los 139 sospechosos fueron arrestados bajo sospecha de varios delitos que incluían:

sodomía a un niño menor de 10 años;

abuso sexual continuo de un niño;

actos lascivos con un niño;

conocer a un menor con fines lascivos/sexo;

contacto/intento de contacto con menor para sexo;

enviar material obsceno a un niño para tener sexo;

penetración con un objeto extraño por fuerza o miedo;

sodomía;

posesión de material de abuso sexual infantil;

distribución de material de abuso sexual infantil;

Molestia a niños;

falta de registro como delincuente sexual convicto;

violación de las condiciones de libertad condicional; y

violación de las condiciones de libertad condicional.

“Durante la operación, nuestros investigadores dedicados demostraron su compromiso y compasión inquebrantables al embarcarse en una misión crítica para proteger a los inocentes”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

“A través de sus esfuerzos diligentes, los niños vulnerables fueron rescatados de más abusos, y las víctimas que habían sido silenciadas por los crímenes atroces de abuso sexual infantil recuperaron sus voces”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El Programa de Delitos contra Niños en Internet (ICAC) fue desarrollado por la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La misión del programa del grupo de trabajo del ICAC es ayudar a las agencias policiales locales, estatales y federales a investigar los delitos contra los jóvenes relacionados con Internet.

El ICAC consta de 61 grupos de trabajo coordinados y más de 5,400 miembros de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales.

“Aunque la Operación Guardián en Línea ha concluido, el grupo de trabajo del ICAC en Los Ángeles permanecerá alerta y continuará con su misión de proteger a nuestros niños”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

“A pesar de los numerosos recursos que ayudan a la Fuerza de Trabajo del ICAC de Los Ángeles en la batalla contra la explotación sexual de niños, hay víctimas que pasan desapercibidas", dijo LAPD. “Por lo tanto, estamos pidiendo a la comunidad su ayuda en esta lucha”.

Las autoridades piden a la comunidad a visitar la página web de Missing Kids para obtener consejos y actividades educativas sobre seguridad en Internet.

La comunidad también puede denunciar posibles actividades de abuso sexual infantil y hacer que se elimine el asunto dañino a través del servicio "Take it Down", haciendo clic aquí.

“Al denunciar la posible actividad de abuso sexual infantil, le está dando voz a una víctima potencial cuando a menudo es silenciada debido a las circunstancias”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles. “Si ves algo, di algo”.