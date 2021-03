LAPD manejó mal las protestas de George Floyd según informe del Consejo Municipal

Un informe encargado por el Concejo Municipal encontró que el Departamento de Policía de Los Ángeles manejó mal varios aspectos de las manifestaciones masivas de la primavera pasada provocadas por el 25 de mayo asesinato de George Floyd en Minneapolis.

El informe de 101 páginas encontró que muchos oficiales no estaban debidamente capacitados en tácticas de control de multitudes, detuvieron ilegalmente a personas que cometieron infracciones, usaron “armas menos letales” contra manifestantes pacíficos y crearon el caos a través de órdenes contradictorias.

El informe fue encargado por el consejo luego de las protestas generalizadas contra el racismo y la brutalidad policial en Los Ángeles y en todo el país en mayo y junio.

En la moción original, los miembros del consejo citaron videos ampliamente compartidos del personal de LAPD usando la fuerza contra los manifestantes, incluido un video de oficiales golpeando a los manifestantes con porras y disparando balas de goma contra una multitud en el distrito de Fairfax.

El informe, que fue preparado por media docena de ex miembros de la policía de Los Ángeles, incluido un comandante retirado y un subjefe, encontró deficiencias en las tácticas de control de multitudes, planificación, comando y control, uso de herramientas menos letales, prácticas de arresto, preparación y bienestar de los oficiales.

El equipo de revisión entrevistó a más de 100 miembros de LAPD y abogados de la ciudad y de los demandantes, y también revisó los documentos, políticas, directivas y tácticas del departamento para llegar a sus conclusiones.

El informe encontró que muchos oficiales de comando carecían de experiencia en control de multitudes y no recibieron “capacitación significativa o relevante a nivel de comando”.

“El departamento no preparó adecuadamente al personal de comando del departamento para eventos como los que enfrentaron de mayo a Junio”, según el informe, que dice que no se estableció un puesto de mando con personal completo hasta el 30 de mayo, el cuarto día de protestas, y los oficiales asignados al puesto no tenían experiencia ni capacitación para ejecutarlo con éxito.

Varios oficiales de alto rango que eran expertos en tácticas de control de multitudes abandonaron el departamento entre 2018 y 2020, y “la falta de conocimientos y experiencia en esta área afectó la capacidad del departamento para controlar las protestas y, en particular, para prevenir el elemento criminal de crear el caos y la violencia que finalmente ocurrió”, dice el informe.

El informe señala que la violencia fue causada por un pequeño grupo de disruptores dentro del grupo más grande de manifestantes y reconoció que era “extremadamente difícil” para los oficiales aislarlos de los manifestantes pacíficos.

La falta de capacitación de los oficiales en tácticas de control de multitudes hizo que no pudieran aislar y arrestar a las personas que lanzaban objetos, generaban violencia o saqueaban, según el informe.

Además, los oficiales emplearon colectivamente una “cantidad significativa” de herramientas menos letales, incluidos bastones, escopetas de bolsa de frijoles, granadas de cuerda y lanzadores de 37 mm y 40 mm, que algunos oficiales no estaban debidamente capacitados para usar, según el informe.

Los manifestantes informaron haber sido golpeados en la cara y la cabeza y haber sufrido lesiones importantes, y algunos requirieron cirugía. Se presentaron varias demandas, alegando que la policía lesionó a los demandantes mientras protestaban pacíficamente.

“No todas las personas golpeadas con municiones menos letales durante las protestas participaron en un comportamiento delictivo”, dice el informe. “Esto parece deberse en parte al movimiento complejo y rápido de la multitud y, a veces, a la falta de entrenamiento adecuado en el sistema de 40 mm”.

Según el informe, los oficiales certificados para desplegar el lanzador de 40 mm menos letal reciben dos horas de entrenamiento, que les enseña cómo manipular el arma y disparar solo unas pocas veces a un objetivo estacionario. Sin embargo, en situaciones de control de multitudes de la vida real, una persona no se queda quieta y hay otras personas al frente, detrás o al lado del objetivo, señaló el informe.

“El uso del arma de 40 mm para disparar a personas que se encuentran en una situación de multitud requiere personas bien capacitadas, experimentadas y altamente capacitadas”, dice el informe.

Los autores recomendaron que el departamento analice su uso de armas menos letales de 40 mm en situaciones de control de multitudes y potencialmente limite el despliegue del arma a oficiales que estén bien entrenados y tengan experiencia, que era la política de LAPD antes de 2017.

El informe también encontró que 4,000 personas fueron detenidas entre el 29 de mayo y el 2 de junio y el departamento de policía no tenía un “plan claramente articulado” para las detenciones, el transporte y el procesamiento.

Las personas fueron detenidas en el lugar durante horas, sin agua ni acceso a baños, mientras estaban esposadas en el pavimento, detenidas, transportadas en autobús o llevadas a lugares remotos, los arrestados se vieron obligados a estar muy cerca a pesar de la pandemia de COVID-19, según el informe.

Se instaló una cárcel de campaña en UCLA el 1 de junio, donde se procesó a más de 1,000 personas. El personal de la instalación también carecía de la formación adecuada, lo que “contribuyó a la prolongada detención de muchos arrestado, lo que hizo que fueran liberados en un lugar alejado de su lugar de arresto y en violación de la declaración del toque de queda”, dice el informe.

La cárcel de campaña se cerró el 2 de junio tras las quejas de la comunidad de UCLA, según el informe. El departamento tampoco se comunicó con el fiscal de la ciudad con respecto a los cargos correspondientes por arrestos, según el informe.

Se supone que las personas que cometen infracciones, que se manejan como una multa de tráfico, deben ser liberadas después de proporcionar prueba de identificación y firmar una promesa de comparecer. En cambio, durante las protestas, las personas que cometieron infracciones sufrieron detenciones prolongadas o fueron trasladadas a otro lugar.

En general, el informe encontró fallas en la capacitación y preparación del departamento de policía. “Parece que el departamento creía que si las protestas derivadas de la muerte de George Floyd ocurrían en Los Ángeles, todas serían pacíficas...Habían creído que las buenas relaciones que se habían desarrollado con varias comunidades harían que cualquier protesta fuera pacífica, como lo habían sido en el pasado”, dice el informe.

El informe dice que el departamento no se preparó mejor para eventos futuros luego de una capacitación insuficiente durante eventos anteriores, incluida la demostración del Primero de Mayo de 2007 en MacArthur Park.

Después de esa demostración, se requirió que el personal de comando de LAPD recibiera capacitación anual sobre control de multitudes, pero esa capacitación no se había realizado durante varios años antes de las protestas de 2020, según el informe.

El informe también encontró que no hubo una cadena de mando consistente durante las protestas, lo que condujo al “caos de mando”.

“En algunos casos, los recursos se asignaron a una ubicación o fueron asignados por un miembro del personal de mando, y esas decisiones posteriormente fueron contradecidos por otro miembro del personal de mando, que envió los mismos recursos a otro lugar”.

En al menos dos ocasiones, los oficiales de alto rango pasaron por alto el puesto de mando y se desplegaron en el campo y tomaron decisiones tácticas.

La “conciencia limitada de la situación en el campo y las direcciones tácticas conflictivas de esos oficiales solo exacerbaron la confusión”, según el informe.

El informe también señaló que los agentes se vieron privados de sueño durante las protestas debido a las largas horas que tenían que trabajar sin ayuda.

Para el personal de comando, esto podría haber afectado sus decisiones, “lo que luego tiene el potencial de afectar el éxito de la estrategia policial y la seguridad de los oficiales que comandan, así como la seguridad de la comunidad”, según el informe.

El equipo de revisión fue dirigido por Gerald Chaleff, quien anteriormente se desempeñó en la Comisión de Policía de Los Ángeles, así como en el LAPD como oficial al mando civil y asistente especial para la vigilancia constitucional del entonces jefe Charlie Beck.

Los otros miembros del equipo de revisión fueron Gloria Grube, quien ocupó el puesto civil de más alto rango en el Departamento de Policía de Los Ángeles, Administrador de Policía III, antes de retirarse del departamento; Stephen R. Jacobs, subdirector retirado de LAPD; Sandy Jo MacArthur, subdirectora jubilada de LAPD; Rosa Moreno, capitana retirada de LAPD; y Rick Webb, comandante retirado de LAPD.