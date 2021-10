LAPD investiga presunto asalto sexual en Preparatoria Hamilton en Los Ángeles

La policía abrió una investigación sobre una presunta agresión sexual de una estudiante en un baño de niños en la Preparatoria Hamilton en Los Ángeles, dijo el distrito escolar.

En un comunicado, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) dijo que el asalto ocurrió a principios de esta semana y posiblemente involucró a varios estudiantes. El distrito dijo que no podía proporcionar más detalles debido a la investigación policial y los derechos de privacidad de los estudiantes.

"En el Distrito Unificado de Los Ángeles, el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es de suma importancia. Un presunto incidente ocurrió en el campus de la Preparatoria Hamilton a principios de esta semana que potencialmente involucró a varios estudiantes en el baño de niños", dijo el distrito en su declaración.

"La administración de la escuela inmediatamente y de manera proactiva comenzó a coordinarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Policía Escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para investigar el problema. Nuestro equipo de crisis escolar también se activó y los estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar con los consejeros sobre sus preocupaciones".

La policía de Los Ángeles confirmó que la investigación se encuentra en sus etapas preliminares. No se informó de arrestos.

La Preparatoria Alexander Hamilton se encuentra en el área de Castle Heights, en el lado oeste de Los Ángeles.

