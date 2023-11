LAPD inicia un investigación sobre graffitis antisemitas en el distrito Fairfax

La policía abrió una investigación de un delito de odio después de que graffitis antisemitas fueron pintados en un muro afuera de Canter’s Deli en Los Ángeles.

Los mensajes estaban pintados debajo de un mural mostrando la historia judía en LA. Canter’s Deli en el Distrito de Fairfax es una de las charcuterías más antiguas en California y es un negocio familiar de tercera y cuarta generación que abrió sus puertas en 1931.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Oficiales respondieron a la locación ubicada en la cuadra 400al norte de la Avenida Fairfax, aproximadamente a las 10:30 a.m. Mensajes también fueron pintados en madera contrachapada en Chabad-Atara’s Judaica, según City News Service.

Las imágenes captan lo que parece ser el momento en el que dos jardineros son atacados verbalmente y discriminados.

Ningún arresto fue reportado. La policía pidió que cualquier persona con información sobre el graffiti llame a (213) 473-0476.

La sección de California de la Liga Antidifamación publicó un comunicado en X del director regional Jeffrey Abrams.

“Vandalizar y puntar sinagogas, vecindarios judíos y un mural sobre la historia judía local en le muro del icónico Canter’s Deli en la Avenida Fairfax es atroz y antisemita”, dijo Abrams. “El LAPD está investigando estos incidentes cómo delitos de odio. Si cualquier persona tiene información que ayudará a garantizar que la gente que cometió este crimen sea entregada a la justicia, por favor contacte oficiales”.

El director del Comité Americano Judío, Richard Hirschhaut, dijo que los delitos de odio contra la comunidad judía aumentaron drásticamente tras los ataques terroristas del mes pasado y el comienzo de la guerra Israel-Hamas.

“Las palabras tienen poder, las palabras tienen consecuencias”, dijo Hirschhaut.

El LAPD publicó nuevos datos colectados en las últimas semanas que demostraron 21 antijudío delitos de odio fueron reportados en comparación con siete durante del mismo periodo de tiempo en 2022.

Once incidentes contra la comunidad judía fueron reportados, en comparación con seis durante el mismo periodo de tiempo del año pasado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.