Oficiales encubiertos del LAPD presentan reclamo tras la publicación de sus identidades

Más de 300 policías encubiertos de Los Ángeles presentaron el martes demandas legales contra la ciudad y el departamento de policía después de que sus nombres y fotografías fueran entregados a un grupo de control tecnológico que los publicó en línea.

El grupo de vigilancia Stop LAPD Spying Coalition publicó más de 9,300 información y fotografías de oficiales el mes pasado en una base de datos en línea de búsqueda luego de una solicitud de registros públicos por parte de un reportero del medio de noticias progresista Knock LA.

Se incluyeron cientos de agentes encubiertos en la base de datos, aunque no está claro exactamente cuántos porque la base de datos no especifica qué agentes trabajan encubiertos.

Los oficiales no recibieron notificación previa de la divulgación, y la reacción violenta ha perturbado al departamento. El inspector general está investigando al jefe Michel Moore y a la directora de policía constitucional de la agencia, Liz Rhodes, luego de que un sindicato de oficiales presentara una denuncia por mala conducta.

Si bien la oficina del fiscal de la ciudad determinó que la agencia estaba legalmente obligada a entregar los registros, que incluyen una fotografía e información sobre cada oficial, incluido el nombre, el origen étnico, el rango, la fecha de contratación, el número de placa y la división u oficina, según la ley de California, las exenciones son a menudo se hace por razones de seguridad o de investigación.

La Coalición Stop LAPD Spying se opone a la recopilación de inteligencia policial y dice que la base de datos debe usarse para “contravigilancia”.

El abogado Matthew McNicholas dijo que 321 oficiales encubiertos presentaron reclamos legales, el precursor de una demanda, a través de su oficina y se espera que se presenten más. Los nombres de los oficiales no figuraban en los documentos judiciales.

“Solo el tiempo dirá cuántos hay en total”, dijo McNicholas el martes durante una conferencia de prensa para anunciar las presentaciones.

Los reclamos alegan negligencia y buscan daños no especificados. Los demandantes dicen que ya no pueden trabajar como oficiales encubiertos y, en algunos casos, es posible que no puedan trabajar en la policía en el futuro.

McNicholas dijo que sus clientes temen por su seguridad, así como por la de sus familias, y quieren saber si la ciudad les brindará protección. Dijo que está al tanto de varias investigaciones que involucran a oficiales encubiertos, como casos de pandillas, traficantes de drogas y sexo, que se han detenido a raíz de la divulgación.

No proporcionó detalles adicionales.

Los reclamos del martes siguen a demandas separadas presentadas el mes pasado por la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de base del departamento. El sindicato ha demandado al jefe de policía en un intento de “recuperar” las fotografías de los agentes encubiertos y evitar que se divulguen más.

“Nos equivocamos en el sentido de que hay fotografías que no deberían haber estado allí”, dijo Moore a Los Angeles Times, que fue el primero en informar sobre la divulgación. "Ahora... ese barco ha zarpado”.

El oficial Jeff Lee, portavoz del departamento, dijo que la agencia no haría comentarios sobre el litigio pendiente.