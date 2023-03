En vivo: lanzamiento del primer cohete con piezas hechas con impresoras 3D

Un cohete impreso en su mayoría en 3D fabricado en Long Beach está programado para su primer lanzamiento el miércoles desde Cabo Cañaveral en Florida.

La ventana de lanzamiento del cohete Relativity Terran 1 se abre a las 10 a.m., hora de California.

El lanzamiento marcará el primer intento de vuelo en órbita del equipo con el cohete de dos etapas de 100 pies de altura, que tiene 80% de piezas impresas en 3D en masa, según la compañía.

Eso incluye elementos estructurales y partes del motor.

Relativity, que tiene fábricas y oficinas centrales en Long Beach, dice que sus cohetes totalmente reutilizables se pueden construir en 60 días.

A la larga, los cohetes podrán llevar más de 20,000 kilogramos a la órbita terrestre baja, dice la compañía.

No hay carga a bordo del cohete para el lanzamiento del miércoles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.