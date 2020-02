El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con OUE Skyspace. El mismo no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Para conocer más, visita OUE Skyspace.

En el dia de San Valentín queremos demostrar nuestro amor de la manera más especial a esa persona que ocupa nuestro corazón. Es ahí en donde empezamos a dar vueltas en nuestra cabeza pensando con qué detalle la vamos a sorprender. Una cena romántica siempre es una excelente opción, pero ¿cómo lograr que sea realmente inolvidable?

Te damos unos cuantos consejos para que puedas crear ese momento especial que quedará indeleble en la memoria de tu ser amado.

Escoge un lugar que no sea tradicional: ¿Quién quiere celebrar algo especial en un lugar mediocre? Así es, nadie. Haz que ese momento sea inolvidable pensando de manera creativa y eligiendo un lugar que no sea tradicional. Sitios como estudios de arte moderno, bodegas vitivinícolas, planetarios y rascacielos icónicos harán que esa romántica cita sea inolvidable.Por ejemplo, el emblemático U.S. Bank Tower, la segunda torre más alta del centro de Los Ángeles, es el hogar OUE Skyspace, un espacio moderno para eventos que proporciona el telón de fondo ideal para una cita romántica. Con un plano circular y ventanas de piso a techo, este lugar ofrece impresionantes vistas de gloriosas puestas de sol y estrellas brillantes sobre el horizonte de Los Ángeles.

Planea con tiempo: ¿Quién dijo que el festejo de San Valentín tenía que ser necesariamente el 14 de febrero? Si te empeñas a celebrarlo forzosamente ese día, puede resultar más estresante que divertido. Puedes planear y celebrarlo cualquier otro día de esa semana. Es por eso que en OUE Skyspace ofrece un paquete súper especial, Love is in the Air, para dos personas del lunes 10 al domingo 16. Puedes decidir cuál día es el que mejor se acomoda para ti y tu pareja, y disfrutar en tu tiempo, no en el de otros.

Piensa en los detalles: No cabe duda que los detalles hacen toda la diferencia. Sin, embargo, muchas veces las obligaciones diarias nos impide concentrarnos en ellos. Por esto elegir un servicio como el que OUE Skyspace ofrece te garantiza que todo estará cubierto. Con el paquete Love is in the Air sólo tienes que llegar, sentarte y disfrutar de esa champaña y fresas cubiertas de chocolate mientras observas una vista espectacular. ¿Qué más romántico que eso?

Elige un tema: Sí, el tema es el Día de San Valentín, pero ve más allá. ¿Qué tal una experiencia temática para celebrar el 14 de febrero? El viernes 14, de 7pm a 9pm, OUE Skyspace, en colaboración con Southern Wine, ofrecerá para el día de los enamorados Be Wine Valentines Tasting Event, una cata de vino con deliciosos aperitivos. Para ponerle emoción a la noche después podrás disfrutar de la fiesta Skyspace nights ambientada con un DJ y bailar toda la noche. ¡Ideal para las parejas que gozan de la vida nocturna!Incluye una experiencia sensorial: ¿Quieres llevar tu cita amorosa a un nuevo nivel? Quizás no volarás sobre la ciudad montado en la alfombra de Aladino, pero sí de la mano en un espectacular tobogán de vidrio de 45 pies ubicado en un piso 70. Lo mejor es que los paquetes de OUE Skyspace ya tienen esta maravillosa experiencia incluída. ¡Demuéstrale a tu pareja que en su relación jamás faltará la adrenalina y la emoción!