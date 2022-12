Enfrentamiento en Lancaster: un hombre armado retiene a un niño pequeño como rehén

Una comunidad de Lancaster despertó con una escena aterradora. Docenas de agentes rodean una casa rodante en East Avenue I.

Un hombre armado está escondido dentro de la casa con un niño de 17 meses, según la Patrulla de Caminos de California (CHP). Los negociadores de rehenes están tratando de convencer al pistolero de que entregue al niño.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Las autoridades dicen que el enfrentamiento comenzó con una persecución peligrosa a alta velocidad en la autopista 14, cerca de Santa Clarita. El hombre conducía imprudentemente su SUV Kia blanco a más de 100 mph con un niño pequeño en el asiento trasero.

Una situación de barricada en Huntington Park concluyó con el arresto de un sospechoso y el vecindario se consideró seguro, dijeron el domingo las autoridades.

Mientras la persecución continuaba por Palmdale, el hombre disparó su arma cerca de 17th Street East y Avenue Q. Ningún oficial resultó herido.

Luego, el hombre armado atravesó una comunidad de casas rodantes en Lancaster y entró a la casa en Avenue I mientras amenazaba con dispararle al niño.

El CHP contactó al Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, quien envió un equipo SWAT a la escena.

No está claro si el hombre vive en la casa bloqueada y cuál es su relación con el niño.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.