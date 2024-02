Hombre armado con dos machetes muere baleado en una tienda Albertsons en Lancaster

Un hombre armado con un machete fue asesinado a tiros por agentes del departamento del alguacil en un supermercado Albertsons en Lancaster.

El tiroteo ocurrió el martes, alrededor de las 9:30 a.m., en la cuadra 43500 de 20th Street West. El hombre armado con el machete fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Los detalles sobre la identidad del hombre no estuvieron disponibles de inmediato.

El video de vigilancia captó al sospechoso acercándose detrás de un vendedor de tacos con un machete, exigiéndole todo su dinero en efectivo.

Los agentes que respondieron a un disturbio en el negocio le dispararon después de que intentaron utilizar métodos menos letales, incluidas pistolas paralizantes, para detenerlo.

El hombre atacó a los agentes dentro del supermercado antes de que abrieran fuego, dijo el departamento del alguacil en una conferencia de prensa por la tarde.

En ese momento varias personas se encontraban comprando en la tienda. No se reportaron otras lesiones.

En el lugar se recuperaron dos machetes, dijeron las autoridades.

Los agentes dijeron que el mismo hombre estuvo anteriormente en un Chevron, donde atacó a un trabajador que no resultó herido.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe llamar a la Oficina de Homicidios del Sheriff al 323-890-5500, o a Crime Stoppers al 800-222-TIPS.

Los informantes también pueden utilizar el sitio web.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.