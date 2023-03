Sentencian a exagente del alguacil por informe falso sobre tiroteo

Un ex agente del alguacil que afirmó falsamente que le habían disparado fuera de la estación del alguacil de Lancaster fue sentenciado el viernes a 100 horas de servicio comunitario y un año de libertad condicional, y se le ordenó pagar casi $543,000 en restitución al Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles(LASD) por su respuesta masiva al engaño.

Ángel Raúl Reinosa, quien era un agente novato cuando informó que le dispararon en 2019, fue declarado culpable en noviembre pasado de un cargo menor de hacer un informe falso de un delito pero absuelto de dos delitos graves de fraude de seguros.

Reinosa, ahora de 24 años, informó que fue alcanzado en el hombro mientras estaba parado en el estacionamiento de la estación, en la cuadra 500 de West Lancaster Boulevard, el 21 de agosto de 2019. La emboscada reportada desencadenó el establecimiento de un perímetro de contención masivo y un búsqueda exhaustiva de horas en un complejo de apartamentos adyacente de cuatro pisos.

Una escuela cercana también fue cerrada cuando decenas de agentes SWAT descendieron al lugar en helicópteros y vehículos blindados. La búsqueda del edificio y sus alrededores continuó hasta aproximadamente el día siguiente, a las 5:30 a.m.

El 24 de agosto de 2019, el entonces alguacil Alex Villanueva anunció que el informe del tiroteo resultó ser un engaño y dijo que Reinosa ya no era miembro del departamento.

“Como alguacil, soy responsable de mis oficiales y estoy avergonzado e increíblemente decepcionado por lo que hizo este oficial”, dijo Villanueva en ese momento.

“Pido disculpas a nuestra comunidad ya nuestros funcionarios electos que se manifestaron en nuestro apoyo. Durante la investigación, teníamos sospechas sobre la validez de la supuesta agresión, pero tuvimos que tener cuidado antes de acusar a un empleado de hacer declaraciones falsas”.

Los funcionarios del alguacil dijeron a los periodistas que varias cosas no concordaban en la historia de Reinosa: no se recuperaron balas en el estacionamiento, ningún automóvil fue alcanzado por disparos y muchas personas en los alrededores no escucharon ningún disparo.

La causa contra Reinosa se presentó unos cinco meses después.

En su alegato final, el fiscal de distrito adjunto Gregory Apt dijo al jurado que el informe de Reinosa de que estaba “recibiendo disparos” provocó “esta enorme, enorme respuesta de todos en el departamento del alguacil” y que los oficiales en el lugar “pensaron que esto era real”.

“No hay duda de que no le dispararon, que se lo inventó”, dijo el fiscal sobre el exdiputado, quien dijo que “tenía problemas en el trabajo”.

“Estaba tratando de salvarse de ser degradado”, dijo Apt. “Estaba tratando de pasar de cero a héroe”.

El abogado defensor Jesse Ruiz le dijo al panel que su cliente, que tenía 21 años en ese momento, sintió dolor, escuchó un ruido y asoció ese dolor con disparos.

“Él sabe lo que sintió... No sabía lo que era”, dijo el abogado de Reinosa, y le dijo al jurado que la vida de su cliente “se ha puesto patas arriba”.

Reinosa testificó en su propia defensa y le dijo al panel que se tiró al suelo después de escuchar dos sonidos de “silbido”, pero que no vio a nadie disparándole.

“¿Sabes realmente qué te golpeó?”, le preguntó el abogado defensor a Reinosa.

“No”, respondió el acusado. “Sentí dolor en el hombro. No sé cómo sucedió”.

Reinosa dijo al jurado que los detectives de homicidios que investigaban lo sucedido no le creyeron, pero sostuvo que no mentía.

El juez de la Corte Superior Michael García rechazó la oferta de la defensa de un programa de desviación judicial para Reinosa, cuyo abogado dijo que el acusado tiene “antecedentes limpios” y ha solicitado ingresar a la facultad de derecho.

El juez también rechazó una solicitud de encarcelamiento del fiscal, quien calificó la conducta del acusado de “escandalosa” y dijo que había traicionado una posición de confianza.