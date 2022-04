Dos menores mueren aparentemente ahogados en Lake Hughes

Una tragedia inimaginable golpeó a una familia en Lake Hughes el lunes por la noche, cuando un hermano y una hermana pequeños fueron encontrados muertos tras lo que parece ser un ahogamiento accidental.

Los dos niños, de tres y cuatro años, jugaban juntos al aire libre cerca de su casa en el Valle del Antílope, en Lake Hughes Road.

Según los funcionarios del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD), la propiedad tiene varios acres.

Los niños deambularon mientras estaban afuera, dijo el LASD, y luego fueron encontrados por su madre en lo que se describe como un estanque de patos de dos pies cerca de la residencia.

Los agentes llegaron para encontrar a la madre de los niños y al menos a un vecino realizando RCP.

Los niños fueron trasladados luego de urgencia al Antelope Valley Hospital donde, a pesar de los esfuerzos de su madre, los vecinos, los agentes del alguacil y el personal médico, ninguno de los niños sobrevivió. El niño fue declarado muerto primero, seguido por la niña.

Los detectives de homicidios del departamento del alguacil dicen que las muertes parecen ser accidentales, pero la investigación sobre lo sucedido aún está en curso.

Todavía no se sabe si se presentarán cargos en el caso, dijo LASD.

