Un muerto y dos heridos tras el choque de un Corvette y un Honda Accord en Lake Balboa

Un choque de gran impacto entre dos autos mató a una persona y dejó a otras dos en estado crítico en Lake Balboa.

Videos tomados en el lugar muestran que el violento choque dejó un rastro de escombros en la cuadra 6400 de N. Balboa Boulevard, cerca de Victory Boulevard.

El impacto del choque fue tan severo que uno de los vehículos involucrados, un Honda Accord blanco, quedó irreconocible.

Otro automóvil, un Corvette, casi fue empujado contra una tienda dentro de un centro comercial.

Dos personas tuvieron que ser sacadas de los autos, según LAFD.

Una persona murió en el lugar.

La causa del choque está bajo investigación. Las autoridades están tratando de determinar si las carreras clandestinas fueron un factor que causó el accidente.

