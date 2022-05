Cronología de la tragedia en Laguna Woods: así ocurrió el tiroteo mortal

Un hombre que, según los agentes del alguacil del condado de Orange, estaba motivado por el odio debido a las tensiones políticas entre China y Taiwán abrió fuego el domingo dentro de una congregación taiwanesa en Laguna Woods, matando a una persona e hiriendo a otras cinco.

David Wenwei Chou, de 68 años, de Las Vegas, Nevada, supuestamente cerró las puertas de la iglesia y disparó antes de que su arma se atascara y los feligreses lo sometieron hasta que llegaron los agentes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Está bajo custodia bajo sospecha de un delito grave de asesinato con circunstancias especiales de "esperar escondido" y cinco cargos de intento de asesinato derivados del tiroteo del domingo, a la 1:26 p.m., en la Iglesia Presbiteriana Geneva en el 24301 El Toro Road. También enfrenta cuatro cargos de posesión ilegal de explosivos.

Basado en declaraciones del Alguacil del Condado de Orange y la iglesia y entrevistas con testigos, aquí está la serie de eventos de ese día.

Sábado, 14 de mayo de 2022

David Wenwei Chou, de 68 años, supuestamente maneja 270 millas desde Las Vegas, Nevada hasta Laguna Woods.

Domingo, 15 de mayo de 2022

El presunto pistolero llega a la Iglesia Presbiteriana Geneva, en el 24301 El Toro Road en Laguna Woods.

Supuestamente ingresa al santuario y se identifica ante la recepcionista como "Da-Wei Chou".

La recepcionista de la iglesia no reconoce al hombre, vestido con una camisa negra con una palabra escrita en blanco, cuando entra al santuario.

La recepcionista le da la bienvenida de todos modos y le pide al hombre en taiwanés que complete un formulario con su información personal.

Él se niega, dice que había llenado el formulario antes y afirma que había asistido a los servicios allí antes.

Chou supuestamente se sienta en la parte trasera del santuario a leer un periódico en chino centrado en las noticias de Taiwán, durante el servicio de la iglesia.

11:20 a.m.

El servicio de la iglesia termina.

Después de un breve descanso, comienza la escuela dominical para adultos. La iglesia no cree que el atacante haya asistido a la escuela dominical.

12:30 p.m.

Termina la escuela dominical para adultos.

Se lleva a cabo un almuerzo en honor a un ex pastor, de visita desde Taiwán, con alrededor de 140 personas.

Durante el banquete, Chou supuestamente cerró las puertas con cadenas y puso pegamento resistente en las cerraduras. En algún momento, coloca en la habitación bolsas con cargadores adicionales, llenas de más municiones y "cuatro dispositivos incendiarios tipo cóctel molotov".

Cerca del final del almuerzo, los feligreses comienzan a irse. Mientras cruzan las puertas, ven al sospechoso envolviendo cadenas de hierro para cerrar las puertas.

El pistolero permite que algunos asistentes a la iglesia se vayan. Algunos le preguntan sobre sus acciones, pero él se niega a responder. Algunos asumen que es un guardia de seguridad de la iglesia.

Chou supuestamente usa un martillo y clavos para asegurar dos salidas.

Luego supuestamente dispara una bala al techo.

El Dr. John Cheng intenta intervenir, atacando al pistolero en un intento de desarmarlo. Le disparan y lo matan.

intenta intervenir, atacando al pistolero en un intento de desarmarlo. Le disparan y lo matan. Otras cinco personas resultaron baleadas: un hombre de 66 años; un hombre de 92 años; un hombre de 82 años; un hombre de 75 años; y una mujer de 86 años.

El presunto pistolero intenta recargar su arma. El pastor Chang lo golpea con una silla, lo que permite que otros feligreses intervengan.

Otros feligreses confiscan las armas del pistolero y atan sus brazos y piernas con un cable de extensión.

Los agentes llegan minutos después con las armas desenvainadas y detienen al sospechoso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.