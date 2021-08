LADWP ofrece planes para ayudar con los pagos de la luz

Demasiados hogares están viviendo con cuentas atrasadas a causa de la pandemia, pero, al menos en cuanto a los servicios de agua y electricidad, en Los Ángeles, aún hay ayuda.

Algunos programas, ya cerraron sus periodos de inscripción en algunas ciudades, pero, hay otros que continúan vigentes.

Se calcula que, debido a la pandemia, por lo menos uno de cada tres hogares en Los Ángeles, tiene deudas con sus proveedores de utilidades, y el 64% son latinos, personas que en estos momentos, está lidiando con deudas de miles de dólares, provocadas por la pérdida de sus empleos, o por haberse enfermado durante la pandemia.

La buena noticia es que, para muchos de ellos, podría haber ayuda.

El Departamento de Agua y Electricidad de Los Ángeles, LADWP, asegura que a nadie se le están desconectando los servicios, al menos hasta el 30 de septiembre.

“No deben tener temor de perder su servicio de luz o de agua, pero queremos que sigan pagando lo que puedan, y para ayudarles, estamos ofreciendo planes de pago más flexibles”, dijo Armando Bolívar, sub-director de servicios al cliente LADWP.

Explicó que, además, pueden solicitar otros programas que podrían reducir sus pagos si su hogar califica.

Si usted es cliente de LADWP, llame al 1-800-342-5397, y oprima el dos para escuchar el menú en español. Puede solicitar un plan de pagos, o pedir que evalúen su situación, para ver si califica para alguno de sus otros programas de reducción de cobros.

“Tenemos varios programas de descuento para personas de bajos ingresos para personas de mayor edad, discapacitadas, y varios otros programas que tenemos disponibles”, añadió Bolívar.

También puede averiguar si califica para otro tipo de ayuda. Visite el sitio https://housing.ca.gov/covid_rr/

El programa Housing is Key le permite revisar, con su dirección, si hay programas vigentes de ayuda, ya sea locales o estatales, o marque el 833-430-2122 si tiene dudas.

“Que no crean que no hay asistencia, y que, si necesitan asistencia en pagar, o no tienen un programa de descuento, que se informen”, agregó.

Por cierto que se espera que muy pronto se den a conocer los detalles de cómo se distribuirán los $2 mil millones de dólares que el estado aprobó para ayudar a los residentes de California más vulnerables. Ese dinero se va a destinar a eliminar los saldos de quienes califiquen, o sea, se pagaran las deudas del agua, electricidad, gas y teléfono.

Telemundo 52 Responde estará al pendiente y le informaremos en cuanto se dé a conocer quiénes y cómo calificarán para recibir este alivio.