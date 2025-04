Ladrones roban bicicletas eléctricas en un negocio de South Carthay

El propietario de una empresa de turismo en South Carthay se siente frustrado después de que unos ladrones entraran en su negocio y robaran varias bicicletas eléctricas.

El robo ocurrió antes de las 7 de la mañana del viernes en la tienda Another Side of Los Angeles Tours en South La Cienega, según la policía de Los Ángeles.

Al menos dos ladrones son capturados en video de vigilancia irrumpiendo en el negocio lanzando lo que parece ser un ladrillo en la ventana de la tienda. Los ladrones entraron en el negocio y se llevaron varias bicicletas eléctricas.

El propietario afirma que no es la primera vez que su negocio es objeto de un ataque. El último fue en marzo, cuando lanzaron una piedra contra el cristal.

"Me rompe el corazón porque es una ciudad que me encanta. Es donde me gano la vida. Y es donde presumo ante todo el mundo, estoy muy orgulloso de Los Ángeles. Y somos mejores que esto", dijo Kenneth Lippman, propietario de la empresa.

Un empleado de la tienda cuenta que los robos han costado varios miles de dólares a un negocio que ya había tenido un comienzo lento este año.

"Esto es como un puñetazo en un momento en el que nos están dando una patada cuando estamos en el suelo porque hemos perdido mucho negocio. Mucha gente no vino durante las vacaciones de primavera porque pensaban que los incendios habían perjudicado a toda la ciudad", declaró Lippman.

La policía de Los Ángeles sigue investigando. Mientras tanto, el propietario dice que están considerando la posibilidad de instalar una verja de seguridad.