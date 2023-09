Ladrones fingen paro cardiaco y piden un viaje compartido para escapar tras robo en Macy’s de Brea

Los oficiales respondieron a la llamada inicial alrededor del mediodía del martes en el centro comercial del norte del condado de Orange. Allí vieron a tres personas buscadas por el robo que se estaban subiendo al carro. La policía comenzó a perseguirlos, pero suspendieron la persecución porque era demasiado peligroso, dijo la policía.

Mientras respondían a la llamada, la policía también recibió otro reporte de emergencia sobre un supuesto secuestro el cual se determinó que era falso. Las autoridades dijeron que es probable que el informe tuviera la intención de ser un engaño para desviar a los oficiales de la respuesta al robo.

Testigos informaron haber visto el carro poco después, lo que llevó a los oficiales a su ubicación a menos de una milla del centro comercial cerca de la escuela primaria Laurel. La escuela fue cerrada durante la operación policial.

Los ladrones abandonaron el auto y corrieron hacia Brea Dentistry, donde los empleados dijeron que una de las personas afirmó tener una emergencia médica.

"Ella definitivamente me dijo: 'Estoy sufriendo un paro cardíaco'", dijo el Dr. Brooks Larson. "Y luego me dijo: 'Mi madre falleció a los 49 años a causa de un infarto'”.

"Fue una gran historia. Un Uber se detuvo y, de repente, ella milagrosamente dijo: 'Oh, me siento mejor. Me siento mejor'”, agregó Larson.

Los oficiales llegaron poco después y detuvieron a tres personas que se estaban subiendo a un vehículo de viaje compartido cuando salía de un estacionamiento.

"Localizaron a los tres sospechosos subiendo a un viaje compartido", dijo el teniente de la policía de Brea, Chris Harvey.

Otro individuo fue detenido en el estacionamiento del centro comercial.

La policía dijo que el conductor del viaje compartido no estuvo involucrado en los crímenes. El conductor fue interrogado por la policía y puesto en libertad.

No quedó claro de inmediato qué se robaron de la tienda.