Ladrones con sopletes irrumpen joyería en Glendale a través del techo

Una joyería en Glendale es el más reciente blanco de un robo ejecutado con una precisión que parece de película.

El propietario dijo que cree que su sistema de seguridad fue “jaqueado”, ya que múltiples cámaras de seguridad fueron dañadas y la alarma nunca sonó. Este sería el tercer robo similar que se da en poco más de un mes.

Aunque la fachada de la joyería Bidrussian está intacta, al entrar se ven todos los aparadores vacíos. La habitación de la parte posterior, que era usada como oficina y donde se almacenaban millones de dólares en oro y joyería, quedó como si hubiera estallado una bomba.

“Obviamente [estoy] frustrado. No pude hacer nada para detenerlo, no tuve aviso para poder hacer algo. Si se me hubiera notificado, esto no hubiera pasado", dijo Manail Bidrussian, propietario de la joyería.

Los detectives de la policía, y agentes federales inspeccionaron la escena y determinaron que la madrugada del martes 27, los ladrones obtuvieron acceso a la joyería a través de un agujero que hicieron en el techo, cerca de la pared donde se encontraba la alarma.

"Fueron cuatro cajas fuertes las que lograron abrir utilizando un soplete y también herramienta para todo lo que había dentro. La alarma, de alguna forma, la desactivaron, nunca sonó”, dijo Bidrussian.

Una de las cajas fuertes contenía balas y cartuchos y aparentemente estalló cuando los sospechosos estaban utilizando un soplete para abrirla.

“Esto es un trabajo que hicieron no en 10, 30 minutos o una hora, esto les tomó varias horas”, señaló Bidrussian.

La familia Bidrussian ha operado el negocio por cuatro décadas y el robo los ha dejado en la ruina por la enorme pérdida, y es por eso que ahora piden ayuda por las redes sociales.

“Tiene que ser millones porque tengo una venta al menudeo y también licencia para compra y venta de oro. Compramos mucho oro y se llevaron todo el inventario de joyería y todo el oro que habíamos comprado. Ahorita no tengo idea, solo calculo que se trata de un par de millones de dólares”, dijo Bidrussian.

Este robo es el tercer robo reciente, muy similar a otras joyerías que se ha dado en poco más de un mes.

El 25 de mayo en Star Jewelry, en Simi Valley cajas fuertes también fueron abiertas y todo el inventario se perdió y un sospechoso fue captado arrastrándose cuando entraba a cubrir la cámara con pintura.

En Los Ángeles, el 15 de abril, La Reina de Oro Love Jewelry también fue saqueada. En este atraco, los ladrones cavaron un hoyo desde un edificio abandonado para meterse y llevarse más de 20 millones de dólares en oro y joyería.

La policía aún no ha dicho si los robos podrían estar relacionados en alguna forma, pero hasta ahora, nadie ha sido arrestado en ninguno de los casos.

Bidrussian dijo que sabe que será sumamente recuperar lo perdido, pero quiere ver las caras de los responsables cuando sean arrestados y enjuiciados.