La tasa de inflación del Inland Empire es la más alta del país

El Inland Empire tuvo la tasa de inflación más alta del país en septiembre, según estadísticas laborales recientes.

Para quienes viven en Inland Empire, eso no es ninguna sorpresa.

La tasa de inflación anual es del 6,8% para los condados de Riverside y San Bernardino, es decir, cuatro veces más alta que hace un año, según la Oficina de Estadísticas Laborales de septiembre.

Los compradores en Fontana dicen que han notado que los precios de muchos artículos en su supermercado local han aumentado constantemente durante el último año.

"Cuando ves que los precios suben tan rápido ... duele un poco", dijo la compradora Britney Martin.

Realmente duele a las personas que tienen ingresos fijos.

"Estoy en la seguridad social, así que tengo que ser muy frugal con lo que compro, especialmente ahora que los precios han subido mucho", dijo la compradora Josephine Cipres.

La tasa del 6,8% también es la más alta entre las 23 áreas metropolitanas de nuestra nación.

"La inflación aquí fue más severa. La pregunta entonces es ¿por qué?" dijo el economista John Husing.

Husing dijo que hay dos factores principales que están impulsando la inflación: uno es el transporte, incluidos los viajeros de larga distancia que están pagando precios más altos del combustible.

"Específicamente los precios de los automóviles nuevos, los precios de los automóviles existentes y la gasolina", dijo Husing.

Husing dice que el otro gran factor es la vivienda. Durante el año pasado, el mercado inmobiliario de Inland Empire se disparó, al igual que los precios.

"La situación de la vivienda no se va a corregir por sí sola en el corto plazo, porque aunque nuestros precios han subido, siguen siendo mucho más bajos que los de los condados costeros", dijo Husing.

Entonces, por ahora, las personas que luchan por llegar a fin de mes tendrán que ser un poco más creativas para sacar más provecho de su inversión.

"No solo compro en una tienda, voy donde están los cupones", dijo Cipres.

