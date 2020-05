La policía decide si retirar o desplegar sus fuerzas en medio de protestas por George Floyd

En dos noches seguidas de protestas revoltosas contra la brutalidad policial, los oficiales se retiraron de sus puestos en algunas ciudades estadounidenses, mientras que en otras, desplegaron bastones, granadas y gases lacrimógenos para calmar los disturbios.

La amplia gama de respuestas exacerbó las tensiones con los manifestantes en varios lugares y atrajo la atención mundial a las tácticas que usa la policía estadounidense durante los disturbios y cómo tratan de encontrar un equilibrio entre mantener la paz y proteger la seguridad de los oficiales y el público.

Las protestas se produjeron después de la muerte de George Floyd, un hombre Afroamericano en Minneapolis que murió después de que un oficial de policía blanco se arrodilló en su cuello por más de ocho minutos en el Día de los Caídos. Floyd, de 46 años, fue esposado cuando el oficial Derek Chauvin empujó su rostro contra el pavimento en medio de sus súplicas de ayuda.

Las tensiones aumentaron durante toda la semana y alcanzaron un crescendo el viernes por la noche cuando estallaron protestas en ciudades de todo el país. En sus teléfonos inteligentes, redes sociales y televisores, los espectadores vieron los extremos de las tácticas que se usaban durante toda la noche el jueves y viernes, incluso cuando la mayoría de los policías de todo el país intentaron mantener la paz sin retirarse o tampoco empujar a la gente al suelo.

En Minneapolis, los líderes decidieron evacuar un recinto policial el jueves y entregarlo a los manifestantes que lo incendiaron. Los manifestantes también irrumpieron en la sede de la policía el viernes en Portland, Oregón, y provocaron un incendio.

En Nueva York, los oficiales usaron porras y empujaron a los manifestantes mientras detenían a las personas y despejaban las calles. Un video mostraba a un oficial golpear a una mujer contra el suelo mientras pasaba junto a ella en la calle. En Louisville, un oficial de policía disparó lo que parecían bolas de gas pimienta a un equipo de noticias, y un clip del video acumuló más de 8 millones de visitas en Twitter en menos de seis horas. La policía de Los Ángeles arrestó a más de 500 manifestantes el viernes por la noche.

La policía de Minneapolis y el alcalde Jacob Frey han sido duramente criticados por la notable estrategia de no confrontación en el manejo de las protestas del jueves después de la muerte de Floyd. Chauvin fue arrestado el viernes y acusado de asesinato.

Para algunos, el hecho de que los manifestantes se apoderen del recinto evacuado en Minneapolis en medio de llamas podría avivar nuevos problemas.

"Hay que defender eso", dijo el ex subjefe de la policía de Los Ángeles, Michael Downing. "Esa es su operación de comando. Simbólicamente, se ve muy mal si tienes que renunciar a eso ”.

Downing lo sabría: fue testigo de los disturbios de Los Ángeles de primera mano en 1992 tras la absolución de cuatro oficiales acusados ​​de golpear hasta la muerte al automovilista negro Rodney King.

En Los Ángeles, el centro del levantamiento fue una intersección, las avenidas Florence y Normandie, y la violencia se convirtió en cinco días de disturbios e incendios. Murieron más de 60 personas, incluidas 10 que fueron asesinadas a tiros por la policía.

En 1992, el entonces teniente Downing normalmente supervisaría esa intersección, pero estaba de vacaciones estudiando para un examen promocional. Un teniente diferente estaba a cargo en su lugar.

El teniente tomó una decisión: ordenó a sus oficiales que abandonaran la intersección. Una hora después, los manifestantes agarraron a un camionero de su vehículo y fue brutalmente golpeado por alborotadores.

"Creo que eso envió una señal al resto de la ciudad", dijo Downing, quien inmediatamente se apresuró a trabajar. "Cuando tienes eso junto con el liderazgo político diciendo ‘muestra tu enojo, sal a la calle’, fue como un permiso para salir y portarse mal y ser violento".

Casi 30 años después, los agentes de policía de todo el país se enfrentan a un dilema inquietantemente similar, con ciudades en llamas, violentas protestas y otra noche dificil la noche del sábado mientras comienzan a llegar las tropas de la Guardia Nacional a algunas ciudades.

La mera presencia de tropas armadas de la Guardia Nacional en las calles de Minneapolis y en otros lugares trae recuerdos de los derechos civiles y las protestas contra la guerra de los años sesenta y setenta, pero solo están allí como un apoyo a la policía local y no tienen la autoridad para hacer arrestos.

Pueden usar sus armas en "autodefensa", pero están entrenados en tácticas de control de masas menos letales que intentan reducir las tensiones, a diferencia de las técnicas de combate que han sido abandonadas en gran medida desde los tiroteos de la Universidad Estatal de Kent en Ohio en 1970 cuando la guardia nacional mató a cuatro estudiantes e hirió a nueve.

Alex Vitale, profesor de sociología en el Brooklyn College, dijo que al decidir cómo manejar grandes protestas, la policía y los líderes políticos buscan formas de facilitar "efusiones legítimas de ira" mientras intentan limitar la probabilidad de lesiones y destrucción de propiedades. Pero dijo que la dificultad es tratar de lograr ese equilibrio.

"La crisis de legitimidad policial se ha vuelto tan grande que luego usar a la policía para manejar la situación simplemente enciende el problema", dijo Vitale, quien ha estudiado la vigilancia de las protestas durante dos décadas.

En Minneapolis y otras ciudades de la nación donde los asesinatos policiales de alto perfil de personas negras han provocado protestas, la ira que sienten los manifestantes es comprensible, dijo Ed González, Alguacil del condado de Harris, Texas.

"Seguimos prometiendo un cambio real, pero no lo entregamos de manera consistente", dijo. "Vemos las emociones y la ira resultantes de la llamada por cambio, solo para que vuelva a suceder".

Edward Maguire, profesor de criminología y justicia penal en la Universidad Estatal de Arizona cuya investigación se centra principalmente en la policía y la violencia, dijo que los arrestos en masa son casi siempre una mala idea durante las protestas. Pero la falta de arrestos ante la violencia y el daño a la propiedad también es mala idea.

Dijo que los departamentos de policía deben participar continuamente en la construcción de conexiones con las comunidades minoritarias, representantes religiosos y líderes de justicia social para que tengan un grado de capital social y comunicaciones abiertas cuando estallen las protestas.

En otras protestas recientes, la policía se encontró en una situación similar a los de la primera línea esta semana. La policía fue criticada en Baltimore y Charlottesville, Virginia, por adoptar un enfoque demasiado directo durante las protestas en 2015 y 2017.

En Minneapolis, Frey dijo que tomó la decisión de evacuar el tercer recinto que luego fue incendiado debido a "amenazas inminentes" tanto para los oficiales como para el público.

"Ladrillo y mortero no es tan importante como la vida", dijo Frey.

Incluso cuando los cuerpos policiales en todo el país condenaron duramente las acciones de Chauvin de una manera sin precedentes a principios de la semana, denunciaron la violencia de las feroces protestas y pidieron calma.

"No se puede permitir la anarquía sólo porque ha ocurrido esta horrible injusticia", dijo Stephen Downing, padre de Michael Downing y también subjefe retirado del LAPD. "No puedes dejar que tu ciudad se queme. Simplemente no puedes ".

La escritora de AP Sarah Rankin contribuyó a este informe desde Richmond, Virginia.