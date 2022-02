Lo que debes saber La NBA reveló el nuevo trofeo Kobe Bryant, que se otorgará al jugador más valioso del Juego de las Estrellas a finales de este mes.

Bryant, junto con su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas, murieron en un accidente de helicóptero en enero de 2020.

“Su presencia, innovación y su audacia debían estar representadas en el trofeo", dijo Victor Solomon, el artista que lo creó.

La Asociación Nacional de Baloncesto ha rediseñado su trofeo de jugador más valioso All-Star para honrar al legendario Kobe Bryant, dos años después de su muerte.

Anteriormente, la NBA nombró el premio en honor al 18 veces All-Star, que ganó un récord de cuatro MVP en el juego de exhibición anual. Bryant, junto con su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas, murieron en enero de 2020 en un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

Los mejores jugadores de la NBA se reunirán en Cleveland el 20 de febrero para el Juego de Estrellas de 2022. Los titulares ya han sido declarados y los reservas se anunciarán el jueves por la noche.

Si bien el nuevo trofeo MVP se reveló por primera vez el jueves, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo poco después de la muerte de Bryant, en febrero de 2020, que el premio cambiaría de nombre en su honor.

"Kobe Bryant es sinónimo de NBA All-Star y encarna el espíritu de esta celebración mundial de nuestro juego", dijo Silver en un comunicado en ese momento. Kawhi Leonard de Los Angeles Clippers ganó el premio inaugural de Kobe Bryant MVP ese año.

Además del nuevo premio MVP, la NBA acaba de presentar trofeos rediseñados para el concurso "Slam Dunk", el desafío Skills, la competencia Rising Stars y el juego de celebridades.

La liga se asoció con el artista Victor Solomon, conocido por sus aros de baloncesto hechos a mano de $30,000. Solomon le dijo a CNBC que los nuevos diseños de trofeos eran una oportunidad para "empujarme creativamente y ampliar los límites de lo que el equipo y yo podríamos crear".

Solomon recuerda la cita y dijo que la experiencia desde entonces ha sido "una locura". Dijo que su asociación con la NBA comenzó "orgánicamente" en 2019, cuando la NBA solicitó su atención para un nuevo diseño de trofeo para su operación G League.

"No se me pasó por alto que esa era mi oportunidad de causar una impresión, de preparar el escenario para una visión más grande que he tenido", dijo Solomon.

Desde 1986, el trofeo All-Star de la NBA tiene casi el mismo aspecto: una placa de una pelota de baloncesto con el logotipo de la NBA en el medio. Pero el trofeo ha sido rediseñado más de 10 veces.

La NBA no dice cuánto gastó en el nuevo trofeo de Kobe Bryant. El trofeo Larry O'Brien, otorgado anualmente al ganador de la final de la NBA, está hecho por Tiffany & Co y, según los informes, ha sido valorado en $ 13,000. Fuentes de la industria dicen que la cifra está más cerca de los 60,000 dólares.

Cuando se le preguntó si el trofeo de Kobe Bryant cuesta tanto como uno de sus aros de 30,000 dólares, Solomon dijo: "Este no tiene vidrieras, pero sí materiales lujosos que son apropiados para el honor que estamos celebrando".

Un trofeo que honra a Kobe

La NBA se acercó a Solomon en marzo de 2020 sobre un rediseño.

El trofeo de Kobe Bryant que creó tiene una base de ocho lados que sirve como tributo a las apariciones en el Juego de Estrellas de Bryant y honra su camiseta original con el número 8 que comenzó a usar en la escuela secundaria.

También honra las actuaciones de MVP del Juego de Estrellas de Bryant, sobre todo la primera en 2002. Ese año, Bryant anotó 31 puntos frente a una multitud ruidosa en Filadelfia, cerca de donde Bryant creció.

El trofeo pesa 15 libras y tiene cuatro niveles de reconocimiento. Rinden homenaje a su camiseta No. 24 de Los Angeles Lakers y la No. 10 que usó para el equipo de EE. UU. El trofeo también destaca los cinco campeonatos de la NBA de Bryant y los dos premios MVP de la NBA.

"Su presencia, innovación y audacia debían estar representadas en el trofeo", dijo Solomon. "Fue muy fortuito que una vez que comenzamos a movernos por el camino en esta dirección creativa, hubo algunos momentos de la historia realmente conmovedores que surgieron orgánicamente".

El trabajo de Solomon era relativamente desconocido en los círculos del baloncesto hasta 2016. Fue entonces cuando llamó Nike.

Según un artículo de 2018 en Sports Illustrated, Solomon dijo que Nike solicitó uno de sus aros de baloncesto con vidrieras de oro de 24 quilates para celebrar la llegada de Kevin Durant a California y su incorporación a los Golden State Warriors. Solomon personalizó un aro de $30,000 para Durant que incluía una red de cristal.

Las celebridades de la industria del baloncesto y la música tomaron nota. Solomon creó piezas para la estrella del hip-hop Rick Ross y el ex jugador de la NBA Paul Pierce.

"Mi verdadero sueño es rediseñar los trofeos de la NBA", dijo Solomon a Sports Illustrated. "Tenemos que conseguir nuevos trofeos".

Puntos resaltantes

El trofeo Kobe Bryant y otros premios nuevos coinciden con la temporada del 75 aniversario de la NBA.

"Estuvimos de acuerdo en que All-Star era el primer lugar para comenzar a atacar realmente esto y reimaginar estos [trofeos]", dijo Christopher Arena, jefe de asociaciones de marca y en la cancha de la NBA. "Sabíamos que podíamos hacerlo mejor. Podíamos respetar el pasado pero innovar".

Fuera del trofeo Kobe Bryant, los rediseños más notables son para el trofeo Slam Dunk patrocinado por AT&T y la corona del concurso de tres puntos patrocinado por Mountain Dew. Cada trofeo presenta una columna de cristal en forma de estrella de 14 pulgadas y tiene una pelota de baloncesto de oro de 24 quilates incrustada en su interior.

Solomon dijo que el proceso creativo involucró tomar "esa clásica bola de oro en la base de madera y usar esas imágenes para desarrollar su nueva versión".

"No se nos pasó por alto lo mucho que había en juego", dijo Solomon.

Este artículo (NBA Unveils Kobe Bryant All-Star Game Trophy, Two Years After Death of Basketball Icon) fue publicado originalmente en inglés por Jabari Young para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.