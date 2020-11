La MLB no disciplinará a Turner por regresar al campo

Justin Turner no será disciplinado por la Major League Baseball por entrar al campo la semana pasada para celebrar el título de la Serie Mundial con sus compañeros de equipo de Los Ángeles Dodgers después de dar positivo por COVID-19.

El antesalista fue removido después de siete entradas del Juego 6 contra Tampa Bay el 27 de octubre luego de que MLB informara a los Dodgers del resultado de la prueba, que se recibió durante la sexta entrada. Regresó al campo después de que Los Ángeles ganara 3-1 para alzarse con el título, se quitó la máscara y posó para una fotografía con sus compañeros.

“Nuestra investigación reveló información adicional relevante que, aunque no exonera al Sr. Turner de la responsabilidad de su conducta, ayuda a contextualizar por qué eligió dejar la sala de aislamiento y regresar al campo”, dijo el viernes el comisionado de béisbol Rob Manfred. “Primero, los compañeros de equipo del Sr. Turner lo alentaron activamente a salir de la sala de aislamiento y regresar al campo para tomar una fotografía. Muchos compañeros de equipo sintieron que ya habían estado expuestos al Sr. Turner y estaban preparados para tolerar el riesgo adicional.

“En segundo lugar, el Sr. Turner cree que recibió permiso de al menos un empleado de los Dodgers para regresar al campo y participar en una fotografía. Aunque la creencia del Sr. Turner pudo haber sido producto de una falta de comunicación, al menos dos empleados de los Dodgers no le dijeron nada al Sr. Turner mientras se dirigía al campo, lo que admitieron pudo haber creado la impresión de que su conducta era aceptable.

“En tercer lugar, durante la situación algo caótica en el campo, una persona no identificada le dijo incorrectamente al Sr. Turner que otros jugadores habían dado positivo, creando la impresión en la mente del Sr. Turner de que estaba siendo señalado para aislamiento. Finalmente, Major League Baseball podría haber manejado la situación de manera más efectiva. Por ejemplo, en retrospectiva, se debería haber asignado a una persona de seguridad para vigilar al Sr. Turner cuando se le pidió que se aislara, y el Sr. Turner debería haber sido transportado del estadio al hotel más rápidamente ".

Manfred dijo que habló con Turner y "estoy cerrando este asunto al aplaudir a Justin por aceptar la responsabilidad, disculparse y comprometerse a dar un ejemplo positivo en el futuro".

Turner dijo que vio las últimas dos entradas con su esposa Kourtney en el consultorio de un médico en el clubhouse y asumió que los oficiales de los Dodgers no objetaron que regresara al campo. También dijo que cuando regresó al campo, pensó que pocas personas estarían allí y su plan era tomarse una foto rápida con su esposa.

"Sin embargo, lo que pretendía ser una foto que nos capturara a los dos se convirtió en varios saludos y fotos en las que breve e imprudentemente me quité la máscara", dijo Turner en un comunicado. “En retrospectiva, debería haber esperado hasta que el campo estuviera despejado de otros para tomar esa foto con mi esposa. Me disculpo sinceramente con todos en el campo por no apreciar los riesgos de regresar al campo. He hablado con casi todos los compañeros, entrenadores y miembros del personal, y mis intenciones nunca fueron incomodar a nadie ni poner a nadie en mayor riesgo ".

Turner, quien cumplirá 36 años el 23 de noviembre, se convirtió en agente libre después de completar un contrato de cuatro años por 64 millones de dólares. Esta fue la séptima temporada con los Dodgers, quienes ganaron su primer título desde 1988, y el antesalista pelirrojo y barbudo fue un componente clave.

"Ningún jugador fue más instrumental para permitir que los Dodgers superaran la adversidad creada por la pandemia que Justin Turner, ya que dio un ejemplo para sus compañeros de equipo y abogó por medidas de seguridad mejoradas que superaran los requisitos de la liga", dijo el presidente de los Dodgers, Stan Kasten. en una oracion. "El liderazgo de Justin jugó un papel importante en ayudar a los Dodgers a completar con seguridad toda la temporada".

Turner se convirtió en el primer jugador de MLB en dar positivo en 59 días. Los Dodgers pasaron la Serie Divisional, la Serie de Campeonato de la Liga y la Serie Mundial en el Four Seasons Dallas en Las Colinas como parte de un ambiente de burbuja de postemporada, y MLB no ha explicado los factores que rodean la prueba positiva.

“Si bien los eventos que siguieron a la conclusión de la Serie Mundial fueron desafortunados, no hay duda de quién es Justin Turner y lo que significa para sus compañeros de equipo, la organización de los Dodgers y la ciudad de Los Ángeles”, dijo Kasten.

Manfred dijo que MLB pondrá a disposición su laboratorio de pruebas de COVID-19 durante la temporada baja para las áreas desatendidas en las comunidades donde se encuentran los equipos de las Grandes Ligas.