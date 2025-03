La misión SPHEREx, que busca revelar misterios cósmicos, se lanzará desde la costa de California el martes

Lo que debes saber El cohete SpaceX lanzará el martes a las 8:10 p. m., hora de California, desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en el condado de Santa Bárbara.

El cohete llevará el telescopio espacial de la misión SPHEREx, que recopilará datos sobre más de 450 millones de galaxias y 100 millones de estrellas.

La misión podría ayudar a los científicos a comprender mejor los orígenes del universo, incluido lo que sucedió en los momentos posteriores al Big Bang.

El cohete Falcon 9 también llevará al espacio cuatro pequeños satélites para observar el Sol y desvelar misterios sobre los efectos de los vientos solares.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX que se lanzará el martes por la noche desde la costa de California llevará un telescopio espacial y satélites diseñados para responder algunas preguntas cósmicas.

Se espera que la misión Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (o misión SPHEREx) dure aproximadamente dos años en un esfuerzo por recopilar datos sobre más de 450 millones de galaxias y 100 millones de estrellas, lo que ayudará a los científicos a comprender mejor los orígenes del universo. El telescopio espacial, considerado un cartógrafo cósmico, observará el cielo celestial cuatro veces en dos años para crear un mapa 3D de esas galaxias.

El resultado podría ser una lección de historia cósmica y una mejor comprensión de lo que sucedió una fracción de segundo después del Big Bang.

El lanzamiento estaba programada para el lunes a las 8:10 p.m. pero un mensaje por X dijo que debido a las condiciones meteorólogicas desfavorables en el lugar de lanzamiento y un problema con una de las naves espaciales de la NASA, el lanzamiento se realizará el martes 11 de marzo a las 8:10 p.m., hora del Pacífico.

https://x.com/SpaceX/status/1899286484966154690

“Va a responder una pregunta fundamental: ¿cómo llegamos hasta aquí?”, dijo Shawn Domagal-Goldman, director interino de la división de astrofísica en la sede de la NASA, en una conferencia de prensa.

Los espectrómetros avanzados del observatorio espacial permitirán a los investigadores dividir la luz infrarroja de las estrellas y galaxias en diferentes colores, como la luz del sol a través de un prisma. El estudio de esa luz puede revelar información sobre la composición, la densidad, la temperatura y el movimiento de un objeto.

Las observaciones podrían proporcionar respuestas sobre cómo se formaron las galaxias, incluido el origen del agua.

"Al dividir la luz, podemos usarla para determinar la distancia a las galaxias, para construir ese mapa tridimensional, y también vemos las huellas del agua", dijo a NBC News Jamie Bock, investigador principal de la misión SPHEREx y profesor de física en el Instituto de Tecnología de California. "Esta es una nueva capacidad, y con cualquier nueva capacidad viene el potencial de descubrimientos y sorpresas".

El cohete Falcon 9 también llevará al espacio cuatro satélites Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere (PUNCH) para observar el Sol y desvelar misterios sobre los efectos de los vientos solares. Los pequeños satélites mapearán la atmósfera exterior del Sol, la corona, la transición al viento solar y los materiales que se expulsan constantemente al espacio.

El lanzamiento está programado para las 8:10 p.m. del lunes en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en el condado de Santa Bárbara. Una ventana de lanzamiento de respaldo se abre a la misma hora el martes, si es necesario.

La primera etapa del Falcon 9 regresará a una zona de aterrizaje en la base.

El cohete y su A veces, las columnas de humo son visibles a cientos de kilómetros de distancia mientras se eleva a lo largo de la costa, si el cielo está despejado. Los lanzamientos justo después del atardecer y antes del amanecer suelen ofrecer las mejores vistas, ya que el cohete refleja los rayos del sol contra el fondo de un cielo oscuro.

El atardecer está previsto para las 6:57 p. m. del lunes en Los Ángeles.