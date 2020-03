La mayoría de las escuelas podrían estar cerradas el resto del año

La mayoría de las escuelas de California probablemente permanecerán cerradas por el resto del año escolar debido al nuevo coronavirus, dijo el martes el gobernador Gavin Newsom.

Casi todas las escuelas estatales ya cerraron debido a que el estado más poblado intenta detener la propagación del virus, y el resto lo hará pronto, dijo.

"Planearía y asumiría que es poco probable que muchas de estas escuelas, pocas o ninguna, abran antes de las vacaciones de verano", dijo en una conferencia de prensa transmitida en línea.

"No quiero engañarlos, hay más de seis millones de niños en nuestro sistema y sus familias necesitan hacer planes en un momento en que muchos ya se están reduciendo", dijo Newsom, padre de cuatro hijos. "Pero planificar con niños es una de las tareas más difíciles", agregó.

El estado ha solicitado una exención federal que significa que los niños no tendrían que enfrentar pruebas académicas una vez que finalmente regresen a la escuela, dijo Newsom.

"Creemos que es totalmente inapropiado que los niños se preocupen por regresar a la escuela y hacer exámenes", dijo.

Newsom dijo que regresó a casa el lunes después de un día agitado para encontrar a una de sus dos hijas, Brooklynn de 6 años, en su habitación, su conejito de peluche y la mayor parte de su ropa de cama en el piso, mientras lloraba por el cierre de las escuelas y que ella no podía ver a sus amigos.

"Le dije: 'Cariño, no creo que las escuelas vayan a abrir de nuevo'", dijo Newsom. “Si puedo decirle eso a mi hija y no decirle a tu hija, entonces no estoy siendo honesto y sincero con la gente del estado de California. Vaya, espero estar equivocado, pero creo que ese es el caso".

Muchas de las escuelas cerradas pueden usarse para proporcionar comidas a estudiantes de bajos ingresos, dijo después de reunirse con funcionarios del hospital para discutir el aumento de la "capacidad de aumento" para manejar una inundación probable de pacientes con coronavirus.

"Creemos que reutilizaremos no solo nuestros quirófanos a posibles salas de la UCI, que fue nuestra conversación hoy para enfrentar esta pandemia, sino que reutilizaremos muchos de nuestros sitios escolares no solo para llevar comidas y alimentos en conjunto, sino también potencialmente abordar estas necesidades de cuidado infantil ", dijo.

Proporcionar cuidado infantil en el momento en que se supone que los residentes deben permanecer bien separados para evitar la propagación de la enfermedad conlleva sus propios desafíos, dijo Newsom.

Esos cuidadores "querrán tener equipo de protección personal, asegurarse de que se practique el distanciamiento social, asegurarse de que no solo aseguremos los sitios, sino también de que estén sanos", dijo.

Dijo que parte del dinero aprobado por los legisladores estatales el lunes podría ir a ayudar con ese esfuerzo.

Newsom promulgó el martes una ley que asegura que cualquier escuela pública que cierre debido al virus mantendrá su financiación estatal. Eso incluye $ 100 millones para que las escuelas usen para comprar equipo de protección personal para el personal o pagar la limpieza.

También firmó una legislación que le permite gastar hasta $1 mil millones "para cualquier artículo para cualquier propósito" relacionado con su declaración de emergencia del 4 de marzo o el brote de coronavirus. Inicialmente, Newsom tendrá $500 millones para gastar. Pero puede aumentar ese gasto en incrementos de $50 millones, siempre y cuando se lo informe a los legisladores al menos con tres días de anticipación. El gasto se corta en $1 mil millones