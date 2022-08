La historia sobre una inmigrante sin documentos inspira un libro

Cuando Reyna Grande tenía nueve años, decidió hacer el largo y extenuante viaje de México a Estados Unidos.

Hizo el viaje sin sus padres, ya que su padre se fue a “El Otro Lado” cuando ella tenía solo dos años y su madre lo siguió dos años después.

Desde su llegada, enfrentó muchos obstáculos, incluido ser la primera de su familia en ir a la universidad. Comenzó en Pasadena City College y finalmente se transfirió a la Universidad de California, Santa Cruz, donde obtuvo su licenciatura en escritura creativa y video cinematográfico.

Grande supo por primera vez que quería ser escritora en el Pasadena City College, cuando su profesor le entregó una copia de la novela de Sandra Cisneros, "The House on Mango Street".

Ella sintió que ese libro "le dio permiso" para tener el sueño de ser una autora publicada en un mundo que tiene muy pocas escritoras chicanas/latinas publicadas.

Ella se aferró a ese sueño y después de ser rechazada 26 veces, finalmente consiguió su primer contrato con su novela debut, "Across a Hundred Mountains".

Hoy, las palabras de Grande adornan las páginas de varios libros que ha escrito sobre su experiencia al crecer como inmigrante indocumentada.

Mientras se prepara para lanzar la edición del décimo aniversario de su novela más vendida, "The Distance Between Us", con un prólogo de Sandra Cisneros, celebra el último lanzamiento de su última novela que se centra en la guerra entre México y Estados Unidos.

"Corrido de Amor y Gloria" es una ficción histórica que tiene lugar en 1846 y sigue a Ximena Salmone, una enfermera del ejército, y John Riley, un inmigrante irlandés, a través de sus viajes mientras luchan por el amor y por México durante una guerra.

¿Cómo ha ayudado su experiencia de crecer como inmigrante indocumentada a dar forma a las historias que elige contar?

Creo que mi experiencia como inmigrante me ha dado esa “doble conciencia” de la que a veces hablamos y me ha ayudado mucho a entender y poder criticar a Estados Unidos y México. Tengo esa comprensión de estas dos culturas, cómo funcionan y la complejidad de la relación entre estos dos países. En cada libro que he escrito, siempre he escrito sobre los EEUU y México y he tratado de resaltar esa complejidad y esa complicación entre estos dos países. Lo estaba haciendo desde mi propia experiencia personal, pero con este último libro “Corrido de amor y gloria” pude escribir más sobre el contexto histórico y sociopolítico y eso, para mí, agregó más capas a la comprensión de las relaciones entre Estados Unidos y México.

¿Cuándo aprendió por primera vez sobre la historia de los Estados Unidos y México?

No crecí aprendiendo mucho sobre eso porque en las escuelas de Estados Unidos se saltan la guerra entre México y Estados Unidos. Lo enseñan en México, pero solo fui a la mitad del tercer grado. Creo que si me hubiera quedado allí más tiempo habría aprendido más al respecto, pero recuerdo que en octavo grado aprendí sobre la guerra revolucionaria y la guerra civil, pero no fue hasta que estuve en UC Santa Cruz que tomé una clase de historia de México y fue entonces cuando me enteré de la guerra entre México y Estados Unidos. Mi maestra pasó un rato hablando de esta guerra, y cómo México perdió la mitad de su territorio. Fue una especie de experiencia transformadora para mí, porque me di cuenta de que California, el estado al que llamé hogar y donde crecí, en realidad era parte de México. Entonces eso me dio una comprensión diferente de mí misma como inmigrante mexicana, viviendo en lo que solía ser México.

¿Qué aprendió sobre la historia de los Estados Unidos y México?

No fue hasta que decidí escribir este libro que realmente me sumergí en la historia. Quiero decir, leí más de 100 libros, artículos y diarios sobre este momento de nuestra historia y fue fortalecedor recuperar la historia que no me enseñaron [en las escuelas], pero, también a través de la novela, para tratar de ofrecer a los lectores una nueva perspectiva sobre este período. Es un punto de vista mexicano, pero por esa doble conciencia, no es un punto de vista romanizado. En la novela, no rehúyo criticar a México y a los líderes mexicanos. Ya sabes, no retrato a México como esta víctima inocente, pero sí escribo sobre cómo fuimos víctimas de la agresión y el imperialismo de Estados Unidos, pero no fue una cosa sin culpa. México en realidad tuvo mucho que ver con el resultado de la guerra, y no unirnos como personas para luchar contra el enemigo fue nuestra perdición. Cuando no estamos unidos, perdemos.

¿Cómo surgió la historia de amor entre Ximena y John?

Una historia de amor simplemente sucedió porque comencé a escribir sobre John Riley y el Batallón de San Patricio, y en México, John Riley es considerado un héroe. Así que quería escribir sobre este inmigrante irlandés que luchó para defender a México y mientras investigaba a John Riley, me encontré con el rumor de que el verdadero John Riley se había enamorado de una viuda mexicana. Luego encontré un poema de John Greenleaf Whitter, sobre una mujer soldado mexicana, esta mujer que está en el campo de batalla atendiendo a los heridos y su nombre es Ximena. Cuando encontré el poema supe que ella iba a ser mi protagonista y luego tomando el rumor sobre el verdadero John Riley, enamorándose de la viuda mexicana, decidí que iba a ser Ximena y que iba a ser una viuda que le robó el corazón.

¿Qué quieres que los lectores se lleven de este libro?

Creo que para los lectores mexicanos, realmente quiero que se sientan empoderados, aprendiendo o re-aprendiendo esta historia y entendiendo que se supone que debemos estar aquí. Tenemos todo el derecho de estar aquí. También quería desafiar la noción de invasión, porque la gente antiinmigrante ha estado usando la palabra invasión cuando hablan de inmigrantes y mexicanos que vienen a los EEUU. Mi libro desafía la palabra invasión y dice espera un minuto, ¿quiénes son los invasores? Así que quiero que los lectores comprendan cómo se creó la frontera sur y sepan que la creación de esta frontera fue muy violenta. Hay una oración en el libro donde dice Ximena: “La frontera se trazó con sangre y pólvora”.