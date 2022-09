“LA for All”: semana contra el odio en Los Ángeles

El Ayuntamiento, el Puente de la Calle Sexta y el Estadio de los Dodgers estarán entre las estructuras icónicas de Los Ángeles que se iluminarán el jueves en un mosaico de colores como parte de la primera semana de la ciudad “LA For All”.

“LA For All” es parte de la campaña de anuncios de servicio público contra el odio del Departamento de Derechos Civiles de Los Ángeles. Creado en 2021 en medio de un aumento de los delitos de odio en Los Ángeles y el país, incluye 18 idiomas y se ha mostrado en más de 5,000 espacios publicitarios en la ciudad.

“En Los Ángeles no solo celebramos las diferencias, las elevamos porque de ahí proviene nuestra fuerza: nuestra diversidad nos permite aprender unos de otros y experimentar lo que de otro modo sería desconocido”, dijo el alcalde Eric Garcetti.

La ciudad de Los Ángeles está en camino a romper otro récord en crímenes de odio. Según datos recopilados por la escuela de periodismo de USC, en los primeros seis meses del año, se han registrado 349 delitos motivados por el odio.

Los eventos de la campaña incluyen una exhibición de arte estudiantil en Cal State Los Ángeles el martes y una feria de recursos en Lincoln Park el jueves.

Otras estructuras que se iluminarán el jueves son:

Union Station;

US Bank Tower;

los pilones en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX);

El Coliseo de Los Ángeles;

El Centro Galen de USC;

La sede de Metro Headquarters;

El zoológico de Los Ángeles;

El estadio del LAFC, Banc of California; y

El edificio del Herald Examiner.

Los Ángeles registró la mayor cantidad de crímenes de odio entre las grandes ciudades de los Estados Unidos en 2021. Un análisis de la USC encontró que la ciudad está en camino de superar los totales del año pasado en 2022.

“La mayor fortaleza de Los Ángeles radica en su diversidad, pero esa diversidad debe protegerse'', dijo Capri Maddox, directora ejecutiva de LA Civil Rights.

“Lanzaremos la semana LA For All porque no podemos quedarnos sentados y ver cómo aumenta el odio. Estamos unidos para que se sepa que Los Ángeles es para todos”.