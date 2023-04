La ciudad de Compton sufrió una ola de tomas de calles, vandalismo y robos en tiendas

Caos en las calles de Compton durante la noche cuando los ayudantes del alguacil dicen que recibieron cientos de llamadas de toda la ciudad sobre carreras ilegales, tomas de control de calles y robos.

El caos se apoderó de la intersección de Central y Alondra Avenue en Compton cuando los autos quemaron sus llantas y redondearon dona tras dona. Poco después se ve al grupo de personas moviéndose de la calle a esta Gasolinera Arco en la esquina.

Los videos muestran a hombres enmascarados rompiendo ventanas mientras docenas se apiñaban y finalmente se abrían paso hacia adentro, sirviéndose bebidas, bocadillos y cualquier cosa que tuvieran a mano.

Los vecinos que viven cerca dicen que vieron toda la escena y fue molesto de ver.

"Están haciendo donas y tenían a sus hijos allí y eso no es seguro para nadie", dijo Norrice Hearon, un vecino. "Eso es imprudente y es poner en peligro a los niños".

Los residentes de Compton están frustrados después de que las recientes tomas de calles provocaron múltiples robos.

La estación del alguacil de Compton dice que este incidente fue solo una toma de control de una calle en la ciudad de Compton el sábado por la noche y el domingo por la mañana. Otro tuvo lugar en Alondra y Grandee, la policía dice que hubo disparos y afortunadamente nadie resultó herido. Otro tuvo lugar en la cuadra 800 de Rosecrans, dice la policía, cerca de una lavandería a la que asaltaron.

La policía también dice que los ladrones irrumpieron en dos restaurantes mexicanos cerca de Long Beach y Rosecrans. Ahora los dueños de los negocios están limpiando el desorden que quedó atrás. La oficina del alguacil dice que están investigando el incidente y hasta el momento no se han realizado arrestos.

Vecinos frustrados dicen que las tomas de calles tienen que parar.

"Me enoja cuando hacen eso y ponen a todos en peligro, no me gusta", dijo Hearon.