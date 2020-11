La capitana de LAPD dice que fue humillada por la distribución de fotos desnudas

Una capitana veterana de la policía de Los Ángeles dice que fue sometida a un ambiente de trabajo hostil después de que algunos compañeros afirmaban falsamente que una imagen compartida la mostraba desnuda.

"Debido a la naturaleza a gran escala y en su mayoría anónima de las acciones de los empleados de LAPD que me apuntan en relación con la fotografía de desnudo, me he quedado constantemente preguntándome y preocupándome que sí todos los empleados con los que me encuentro mientras llevo a cabo mis deberes con LAPD ha participado u observado la circulación de la imagen desnuda en cuestión en el departamento", dice la capitana Lillian Carranza en una declaración jurada presentada en oposición a la moción de la ciudad para desestimar su demanda, programada para ser escuchada el 8 de diciembre por el Juez de la Corte Superior de Ángeles, John Doyle.

"Como resultado, todas o casi todas mis interacciones y relaciones profesionales se han visto afectadas negativamente por el acoso en cuestión", dice Carranza sobre la foto, una copia de la cual se adjunta como prueba en sus documentos judiciales.

Pero en sus documentos judiciales, el abogado defensor Mark W. Waterman argumenta que la demanda debería ser desestimada porque no hay problemas que se puedan resolver.

"Es indiscutible que Carranza no vio ni tuvo conocimiento de que la foto del sujeto estaba en su lugar de trabajo inmediato, que nadie compartió la foto del sujeto con ella en su lugar de trabajo inmediato y que no fue sometida directamente a ninguna conducta de acoso, ni siquiera boquiabierta, en su lugar de trabajo", escribió Waterman. "No ha presentado pruebas de que su entorno laboral directo estuviera impregnado de acoso sexual abusivo".

Carranza presentó una demanda en enero de 2019 y alega que el personal de comando de LAPD sabía que la imagen desnuda estaba circulando dentro de la fuerza, junto con comentarios despectivos sobre ella, pero no le dijo al veterano de 31 años, que es el comandante de la División de Delitos Comerciales.

Carranza dice que se enteró por primera vez de la foto que se difundió en noviembre de 2018 y que obtuvo una copia de un empleado que no trabajaba con el LAPD.

"Noté que los rasgos faciales de la mujer de la imagen tenían un parecido sorprendente conmigo, aunque la fotografía no era realmente mía", dice Carranza. "De hecho, llegué a la conclusión de que mi propio ojo parece haber sido retocado con Photoshop en la imagen."

Dice Carranza que después de enterarse de la circulación de la fotografía, se volvió "muy consciente de que muchos empleados de LAPD con los que interactúo mientras realizo sus deberes probablemente hayan observado a empleados de LAPD mostrando la foto desnuda o haciendo comentarios sobre mí relacionados con esta fotografía en el trabajo".

La circulación de la foto ha dejado a Carranza "extremadamente humillada y degradada en todas mis interacciones profesionales, incluso con mis superiores, subordinados y compañeros de trabajo", ella dice.

Muchos miembros del departamento que ella conoce desde hace años creían que la mujer de la imagen era ella, dice Carranza.

Carranza dice que recibió poco apoyo del personal de comando de LAPD.

"Me sentí herida, abandonada y devaluada por mis superiores, quienes no tomaron medidas para evitar que ocurriera un daño conocido y que se quedaron al margen y observaron, alentaron o simplemente miraron para otro lado mientras yo era ridiculizada, humillada y degradada por compañeros de LAPD, a pesar de mis persistentes súplicas de ayuda", dice Carranza.

La presunta falta de los altos mandos de LAPD para condenar públicamente la mala conducta dirigida a Carranza "señaló ampliamente a los empleados del departamento que el liderazgo de LAPD toleraba su maltrato hacia mí", ella dice.

"Finalmente, al ocultar incluso los hallazgos de la investigación en secreto, el departamento me negó el conocimiento completo de las acciones ilícitas contra mí", dice Carranza. "Al hacerlo, el departamento me impidió pasar página y dejar atrás el daño sufrido".