LA Apparel acepta responder a citación de Los Ángeles sobre registros de empleados

LA Apparel acordó responder la próxima semana a una citación que busca una rápida rotación de información sobre sus políticas de licencia por enfermedad y el número de empleados, anunció el jueves la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Angeles.

La ciudad presentó el miércoles una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para buscar el cumplimiento de la citación que se entregó hace casi tres semanas, señalando que el Departamento de Salud Pública del condado ha documentado más de 300 casos confirmados de coronavirus entre los empleados de LA Apparel.

“Trágicamente, cuatro de los empleados de la compañía han muerto por el virus '', dice la petición. “El alcance del brote de LA Apparel fue enorme”.

La Fiscalía de Los Angeles informó la tarde del jueves que la empresa del sur de Los Ángeles ha acordado responder la próxima semana.

Un representante de LA Apparel, que se dedicó a producir máscaras faciales en medio de la pandemia, no respondió a una solicitud de comentarios. Pero el fundador de la compañía, Dov Charney, ha negado que la compañía no haya protegido a sus trabajadores y les haya informado de casos positivos y ha afirmado que no hay ningún problema en su fábrica.

“No hubo ningún brote aquí'', dijo a Business Insider a fines del mes pasado, alegando que una tasa de infección del 15% entre su personal era acorde con la tasa en el sur de Los Ángeles en su conjunto.

“No estoy alegando conspiración '', dijo a la publicación. `` Estoy alegando que ciertas personas en el departamento (de salud) están engañando al público porque están buscando una victoria polític”.

Según la petición, a los trabajadores de la confección se les paga a menudo muy por debajo del salario mínimo y, con frecuencia, no se les paga por los descansos o las horas extraordinarias. También trabajan en condiciones de hacinamiento, a menudo son indocumentados y muchas veces tienen miedo de hablar sobre las condiciones en las que deben trabajar.

“Como resultado, estos trabajadores son vulnerables al maltrato de los empleadores y extremadamente dependientes no solo de sus trabajos, sino también de la licencia por enfermedad”, dice la petición.

Para evaluar el cumplimiento de LA Apparel con las leyes de licencia por enfermedad de la ciudad, la empresa recibió una citación el 17 de julio, según la petición. Sin embargo, la firma no entregó nada antes de la fecha de devolución de la citación del 31 de julio, ni la gerencia entregó objeciones por escrito a las solicitudes, dice la petición.

La ciudad ofreció extender el plazo de la citación hasta el 14 de agosto, pero hasta hoy LA Apparel se había negado a comprometerse a proporcionar los documentos e información solicitados antes del 31 de agosto, según la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles.