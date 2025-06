Kristi Noem responde a pregunta sobre el arresto de inmigrantes que asisten a su cita de inmigración

Después de 7 días de protestas contra las redadas de ICE, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Los Ángeles este jueves acompañada de directivos de ICE, del FBI, de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Justicia, insistió en el mensaje del gobierno del presidente Trump.

“Los individuos de ICE han estado aquí realizando operaciones con nuestros socios gubernamentales para asegurarse de que estos criminales, malos actores, asesinos, violadores, pedófilos y narcotraficantes sean llevados ante la justicia finalmente bajo esta administración”, dijo Noem durante la conferencia de prensa.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), junto a otras agencias, han estado realizando operativos para asegurarse de que todos estos criminales, asesinos, violadores, pedófilos y traficantes sean llevados ante la justicia.

Por su parte, el director interino de ICE, Todd Lyons, envió el mismo mensaje, “We are going to make sure that we handle these protestors while we are out there safely conducting these operations y nos llevaremos a lo peor de lo peor de nuestras calles”.

Sin embargo, activistas denuncian que muchas de las personas que se han llevado no tienen récord criminal. Por eso, le hicimos esta pregunta:

“Usted acaba de decir que usted solo va tras lo peor de lo peor, pero hemos visto a ICE arrestando inmigrantes en sus audiencias en corte y en sus chequeos regulares con inmigración, a pesar de que están cumpliendo con la ley y están haciendo todo el proceso legal. ¿Estamos enviando un mensaje como nación de que incluso las personas que no tienen récord criminal y que hacen lo correcto, que es tomar el camino legal, tampoco están protegidas de ser detenidas?”

La secretaria Noem respondió: “Si hubieran tomado el camino correcto y legal, hubieran venido aquí legalmente, no hubieran venido ilegalmente".

En medio de la respuesta, le repliqué: “Algunos de ellos no vinieron ilegalmente, pero se quedaron con una visa vencida y esa es una ofensa civil, no una ofensa criminal.”

Noem concluyó: “De hecho, sí es una ofensa criminal bajo lo que el presidente ha declarado en sus órdenes ejecutivas”.

Como reportera de Telemundo 52 le respondí, “acabo de colgar con una abogada de inmigración. Ella me dice que tiene cientos de casos de personas sin récord criminal, que solo están aquí pidiendo asilo y no tienen derecho al debido proceso porque los arrestan antes de ver a un juez”.

Noem respondió: “Mi pregunta para ti es… ¿Cuáles leyes en los Estados Unidos debemos aplicar y cuáles no?”

La secretaria se negó a responder por qué el gobierno federal no ha respetado el debido proceso de algunos inmigrantes cuando van a una corte. Por otro lado, con relación a las redadas en Los Ángeles, aseguró que los agentes de ICE seguirán haciendo su trabajo y que no van a tolerar los ataques a los agentes del orden, que, dice, han aumentado en un 400 %.

Kristi Noem concluyó: “No es aceptable. Si usted quiere atacar a un agente del orden, vamos a ir detrás de usted y lo vamos a arrestar”.

La abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, explicó que es muy imprtante tener un plan antes de asistir a una cita de inmigración.

Además debe estar muy bien informado sobre su proceso. Algunos inmigrantes "cedieron sus derechos, ya sea por no saber o porque su abogado le indicó, o el abogado de ICE le dijo que mejor firme la salida voluntaria, pues ya no tiene una defensa en corte y por eso ICE los está arrestando al salir. Muy importante no decidir sin asesorarse de ir o no ir", dijo Nieto.