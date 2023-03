Video de vigilancia capta robo a punta de pistola en Koreatown

LAPD está pidiendo la ayuda del público para rastrear a un criminal peligroso que robó al menos a tres personas a punta de pistola el miércoles por la noche en Koreatown.

Las imágenes de vigilancia del restaurante Jaragua en Beverly Boulevard muestran el momento en que dos personas fueron asaltadas a punta de pistola cuando caminaban hacia su vehículo.

“Es una pareja que vino y cenó justo antes de que cerráramos, se iban”, dijo el dueño del restaurante, quien no quiso ser identificado. “Estaban felices y fueron sorprendidos por alguien que no conocemos, tal vez estaba escondido y sacó su arma”.

El hombre y la mujer inmediatamente se tiran al suelo mientras el ladrón registra físicamente a las víctimas y les roba sus pertenencias, incluidos, según la policía de Los Ángeles, sus teléfonos celulares y tarjetas de débito.

“Es realmente frustrante para nosotros porque hemos estado aquí por más de 30 años y somos conocidos por ser un restaurante familiar”, dijo.

“Nos enorgullecemos de saber que los clientes pueden disfrutar de una excelente comida y estar seguros. Mis empleados tienen miedo de salir por la noche, y es por eso que estoy aquí para asegurarme de que todos entren en su automóvil de manera segura”.

La policía dice que después de robar a las dos personas en el estacionamiento, justo antes de las 10 p.m., el individuo se alejó aproximadamente una milla y media en la 3ra Avenida y la Calle 8 y le robó a un hombre que estaba sentado en su patio justo antes de las 11 p.m.

“Es aterrador escuchar eso, las cosas suceden aquí. Estoy caminando solo para demostrar lo seguro que me siento, ahora estoy un poco indeciso”, dijo Kim Jung, un vecino.

LAPD publicó las imágenes del individuo. En el momento de los robos, vestía una sudadera con capucha negra, pantalón negro, tenis negros o botas tácticas y guantes grises o azules. También se le vio portando una pistola semiautomática negra.

