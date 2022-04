Vigilia en honor al ciclista que murió atropellado en Koreatown mientras iba a su trabajo

La familia y los compañeros de trabajo de un pastelero guatemalteco se reunieron el martes cerca del lugar en Koreatown donde murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga.

Entre ellos estaba el hermano de la víctima, quien también resultó herido, y quien trató desesperadamente de salvarlo. La oficina del forense del condado de Los Ángeles identificó a la víctima fallecida como Leonidas Accip Serech, de 39 años.

Quienes los conocen dicen que los hermanos Accip siempre llegaban al trabajo y nunca llegaban tarde a su turno matutino. Cuando no aparecieron el martes por la mañana, estaba claro que algo salió mal.

Los hermanos siempre iban juntos al trabajo en sus bicicletas. Se dirigieron por el Bulevar Olympic, después de las 3 a. m., como siempre lo hacen.

Fueron atropellados por un Jeep Cherokee blanco. El conductor, que podría haber estado tratando de escapar durante el robo de un vehículo, no se detuvo.

Leonidas, de 38 años, no sobrevivió.

“Él fue como un padre para mí. Cuando me vine aquí [Estados Unidos] con él, siempre estuvo conmigo. Trabajamos juntos”, dijo su hermano Wilder Accip, quien no puede olvidar que intentó salvarlo.

Los hermanos se dirigían a trabajar en Paris Baguette Bakery, donde Wilder trabajó durante tres años y Leonidas durante los últimos 15.

La tienda está a cuatro cuadras de donde fueron atacados.

El propietario Jae Kim dice que los hermanos eran muy trabajadores, siempre llegaban a tiempo y nunca se quejaban.

"Por lo general, pido croissant y café con avellanas", dijo Peter Choi, un cliente. "Cuando entro allí, él me conoce".

Los clientes se detuvieron hoy para comprar sus pasteles favoritos, extrañando al pastelero, que siempre tenía sus pedidos listos antes de entrar por la puerta.

"Es una noticia muy triste", dijo Choi. "Quien haya hecho esto, alguien tiene que atraparlo, por favor".

