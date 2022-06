Veterano de la Marina resulta herido en ataque no provocado en Koreatown

Un hombre taiwanés-estadounidense y veterano de la Marina quedó inconsciente en un ataque no provocado el martes en Koreatown.

“Leo”, que no quería que la estación hermana NBC4 usara su nombre real, todavía tiene un dolor de cabeza persistente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dice que los médicos de la sala de emergencias le hicieron pruebas y que el bulto gigante en la parte posterior de su cabeza no parece ser grave.

La víctima se encuentra en condición crítica tras ser agredido por una persona sin hogar con presuntos problemas mentales.

“Fue muy difícil dormir”, dijo Leo. “Fue traumático”.

El incidente ocurrió el martes, a la 1:45 p.m., frente al Chipotle ubicado en la intersección del Bulevar Wilshire y la Avenida Vermont. Leo estaba esperando un autobús en una banca.

Leo le dijo a NBC4 que no interactuó con el hombre antes del ataque.

“Estaba concentrado en mis propios asuntos”, dijo Leo.

Una cámara de vigilancia capturó el ataque en donde se observa a Leo parado con una bolsa de lona roja jugando un videojuego en su teléfono sin sonido.

Un hombre parado a la izquierda de Leo, a quien nunca había visto antes, se le acercó y fue directo a su cabeza. Leo se derrumbó y quedó inconsciente.

Sufrió un hematoma en la cabeza cuando se estrelló contra el hormigón.

En Boyle Heights, el dueño de un conocido negocio se recupera después de que un indigente le rompió la nariz.

Segundos después, otro hombre con un sombrero blanco se enfrentó al atacante y lo arrastró lejos de Leo.

“No escuché nada y no supe lo que pasó”, dijo Leo. “Fue tan surrealista”.

Momentos después, se puede ver a una mujer en el primer plano del video llamando al 911.

El enfrentamiento entre el testigo y el atacante terminó y, por alguna razón, el atacante levantó a Leo. Luego se muestra al atacante alejándose tranquilamente.

Cuando Leo se despertó, los paramédicos tuvieron que informarle de lo ocurrido.

“Le creo. Yo estaba como, ‘Está bien... esto sucedió’”, dijo Leo.

Amigos, compañeros de trabajo y simpatizantes organizaron una vigilia matutina en honor a Sandra Shells, una enfermera de 70 años que fue atacada y asesinada por un vagabundo mientras esperaba el autobús del centro de Los Ángeles.

Leo tenía que verlo por sí mismo. Regresó y obtuvo una copia del video de la cámara de seguridad del complejo de apartamentos cercano.

En ese video, Leo se vio a sí mismo, un veterano de la Marina que ya sufría de trastorno de estrés postraumático y ansiedad, atacado en público.

“Mirando las imágenes, [se ve] que hubo poca provocación y [fue] tan aleatorio”, dijo Leo. “Tan repentino”.

Después de meses de vertiginosas estadísticas de crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático, Leo todavía lucha por encontrar fallas en esta persona peligrosa que parece estar todavía suelta. No se reportaron arrestos el miércoles.

“Debería haberlo sabido mejor”, dijo Leo. “Debería haber estado más alerta”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.