Arrestan a sospechoso arrestado por crimen de odio en el Centro Islámico del Sur de California

Un sospechoso fue arrestado en una investigación de delitos de odio iniciada después de que alguien destrozó el edificio Koreatown del Centro Islámico del Sur de California.

El arresto se realizó el lunes por la noche, dijo la policía. Los detalles sobre la identidad de la persona bajo custodia y lo que condujo al arresto no estuvieron disponibles de inmediato.

El crimen ocurrió el domingo, alrededor de las 12:40 a.m., en el edificio ubicado en el 434 al sur de la Avenida Vermont., El discurso de odio antiislámico fue escrito con marcador permanente en columnas blancas en la entrada del Centro Islámico.

La policía publicó una foto del hombre buscado en el crimen que fue visto en el video de la cámara de seguridad del Centro.

El Centro Islámico del Sur de California reaccionó con su propia declaración en las redes sociales.

“Nos entristece profundamente y nos perturba anunciar que un crimen de odio contra la comunidad musulmana en el Centro Islámico del Sur de California ocurrió esta mañana del domingo de Pascua en Los Ángeles. Este es un acto de vandalismo espantoso dirigido contra el centro donde personas inocentes se reúnen para sus prácticas religiosas diarias.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando este crimen odioso y está trabajando en estrecha colaboración con los líderes de la ICSC para recopilar toda la información necesaria para llevar a los perpetradores ante la justicia. Instamos a cualquier persona con información a presentarse y ayudar con la investigación.

“Este crimen de odio es un recordatorio de que debemos unirnos a nivel local e internacional como comunidad contra todas las formas de odio, intolerancia y violencia. Debemos permanecer vigilantes y trabajar para crear una sociedad que sea inclusiva, tolerante y respete las creencias y tradiciones de todas las comunidades”.

La policía pide a cualquier persona con información que llame a los detectives en la estación olímpica de LAPD al 213-382-9466 o al comandante de guardia al 213-382-9110, en horarios fuera de oficina.

