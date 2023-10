Creadores de videojuegos salvan mural de Kobe Bryant en el centro de Los Ángeles

Un mural del centro de Los Ángeles de la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant y su hija Gianna, se salvó durante al menos un año más gracias a una promesa hecha por los creadores de un videojuego de baloncesto favorito de los fanáticos.

El destino del mural fue disputado entre el dueño de un negocio local y el propietario del edificio en el que está pintado, lo que llevó a los creadores de NBA2K a intervenir.

El mural está pintado en el costado de un gimnasio, Hardcore Fitness, en el 400 W. Pico Blvd., en el centro de Los Ángeles. Según los informes, el propietario del edificio exigió que lo pintaran, pero la propietaria e inquilina de Hardcore Fitness, Cecilia Moran, y el gerente de marketing digital de NBA2K, Ronnie Singh, tenían otros planes.

Moran encabezó el intento de preservar el mural después de decir que su arrendador planeaba usar el espacio de la pared para publicidad.

Moran usó más de $2,000 de su propio dinero para los materiales del mural y el artista Louie Palsino lo pintó gratis.

Singh anunció que NBA2K hizo una donación filantrópica al propietario para preservar el mural.

“Para nosotros, ser parte de salvar esto es simplemente una celebración del baloncesto y algo que significa mucho para nosotros como videojuego”, dijo Singh.

NBA2K organizó una nueva dedicación del mural el jueves en su ubicación.

El mural muestra a Kobe y Gianna, dos de las nueve personas que murieron en el fatal accidente de helicóptero de enero de 2020, con alas de ángel y un brillo alrededor de sus cabezas.

Se inició una petición en change.org en apoyo de la preservación del mural y ha acumulado más de 90,000 firmas. La viuda Vanessa Bryant promovió la petición en una historia de Instagram en septiembre.

Hardcore Fitness está ubicado a solo unas cuadras de Crypto.com Arena, el hogar de los Lakers.

