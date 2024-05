Video en las redes sociales muestra a adolescentes colándose en Knott’s Berry Farm

Un video viral publicado en las redes sociales muestra a un grupo de lo que parecen ser adolescentes dando un tutorial paso a paso sobre cómo colarse en Knott's Berry Farm en Buena Park.

Se ve al menos a dos personas saltando la valla y caminando hacia el parque.

“Creo que eso es pura locura y no puedo creer que alguien publique eso y muestre su actividad criminal”, dijo Debbie Rodríguez.

Una vez más, Knott’s Berry Farm implementará una política de acompañantes debido a un aumento en el comportamiento “inapropiado” dentro de sus propiedades.

“Somos conscientes de las dos personas que invadieron el parque la noche del 20 de mayo... La seguridad es siempre nuestra principal prioridad. Este comportamiento no será tolerado, y cualquier persona que sea encontrada invadiendo la propiedad de Knott estará sujeta a arresto y se le puede prohibir permanentemente la entrada al parque”, dijo Knott’s Berry Farm en un comunicado.

“Nos comunicamos con el Departamento de Policía de Buena Park y proporcionamos imágenes de estos dos individuos, así como de nuestros equipos de seguridad, y continuaremos revisando las medidas para proteger el parque y trabajando con las autoridades locales en estas situaciones”.

Un portavoz del parque le dijo a la estación hermana NBC4 que los investigadores creen que el mismo grupo puede estar relacionado con otros incidentes de allanamiento de morada en lugares locales, incluido el Intuit Dome en Inglewood en febrero. El vídeo muestra a dos adolescentes tirando al aro y rociando un extintor en la cancha, que aún está en construcción.

“Me decepciona y me entristece que sientan que está bien hacerlo y demostrarlo”, dijo Rodríguez.

Paige Rodríguez dijo que sus amigos no pueden dejar de hablar sobre el video viral de Knotts.

“Quiero decir que es bastante impresionante. Míralo, pasando por todo eso”, dijo Paige. "Al final del día, te meterá en problemas, así que no creo que debas hacerlo".

La medida se produjo luego de que el fin de semana pasado varios adolescentes pelearan en las instalaciones del parque.

Parece que a nadie le agradó ver que unas cuantas bayas ácidas intentaban arruinar la diversión de todo el grupo.

“Realmente no creo que debas publicar ese tipo de cosas en línea para influir en los niños y esas cosas”, dijo Ángel González, de 17 años.

“Te podrían lastimar, te podrían empalar, pero al final del día te lastimarás a ti mismo”, dijo Nicholas Ortega, de 19 años.

