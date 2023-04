Política de chaperones en Knott’s Berry Farm regresa este fin de semana

Una vez más, Knott’s Berry Farm implementará una política de acompañantes debido a un aumento en el comportamiento “inapropiado” dentro de sus propiedades.

La política de acompañantes está destinada a evitar que se produzca un comportamiento inapropiado en Knott’s Berry Farm y Soak City Waterpark.

Los visitantes de 15 años o menos deben estar acompañados por una persona de 21 años o más para poder ingresar al parque y/o permanecer, después de las 4:00 p.m., hasta el cierre.

Los visitantes que no tengan un acompañante serán escoltados fuera del parque. El acompañante debe estar presente en todo momento y tener su teléfono listo en caso de que lo llamen.

Deberán presentar una identificación válida emitida por el gobierno que muestre su cumpleaños en la puerta principal. Se permite que un chaperón acompañe a no más de 10 invitados menores de 15 años.

Knott’s Berry Farm implementó por primera vez la política de acompañantes después de que estallaron varias peleas el 16 de julio de 2022.

Luego de esos eventos, Knott’s Berry Farm decidió implementar la política de acompañantes el 22 de julio de 2022.

A lo largo de los meses, el parque temático siguió monitoreando el comportamiento de los visitantes y actualizando la política. Finalmente se canceló el 3 de febrero de 2023. Sin embargo, eso no duró mucho.

La política de acompañantes más reciente entra en vigencia el sábado 22 de abril y permanecerá en efecto hasta nuevo aviso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.