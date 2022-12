Kevin de León asistirá a reunión del concejo días después de altercado con activista

El concejal Kevin de León planea asistir a una reunión del concejo de la ciudad pocos días después de estar involucrado en una pelea con un activista captado por la cámara en un evento navideño el viernes.

La reunión, programada para las 10 a.m., será la primera desde el altercado del viernes por la noche en un evento festivo familiar en Lincoln Heights. De León dijo que lo que hizo fue en defensa propia y que lamenta que niños y padres hayan tenido que ver lo que pasó.

Cuando un activista que gritaba se le acercó a la cara e hizo el primer contacto, tuvo que tomar medidas, dijo.

Tras el altercado en donde se vio involucrado el concejal de Los Ángeles Kevin de León, hoy surgen nuevas avenencias de lo sucedido nuevos vídeos revelan como ocurrieron los hechos.

El lunes, lanzó un nuevo video que lo muestra recibiendo un puñetazo en la cara.

“Mi esperanza era que se apaciguara, se relajara, se calmara y luego, lo dejé ir”, dijo de León.

El concejal de León dice que el video ahora viral filmado el viernes, que muestra una pelea violenta entre él y un activista comunitario llamado Jason Reedy, solo cuenta una parte de la historia. El video muestra al miembro del concejo empujando a alguien en lo que parece ser un pasillo, casi cayendo al suelo.

La multitud siguió a De León hasta una salida después del evento de entrega de juguetes navideños en un lugar público. Los activistas gritaron mientras sus teléfonos celulares sonaban, pero de León se encontró acorralado, dijo.

Reedy estaba cara a cara con él y se hace contacto físico. De León dijo que fue entonces cuando reaccionó en defensa propia.

“Se acercó a mi cara y empujó su pelvis contra mi cuerpo para tratar de provocarme”, dijo de León. “No sabía si iba a haber un segundo o tercer cabezazo”.

LAPD News: LAPD Investigates Altercation Involving Los Angeles City Councilmember pic.twitter.com/hvZtT2ApRn — LAPD PIO (@LAPDPIO) December 10, 2022

Se puede ver a De León agarrando a Reedy y arrojándolo sobre una mesa. La pelea continuó durante unos segundos más mientras los dos hombres estaban rodeados de espectadores.

Esta noche, la oficina de De León lanzó un nuevo video que muestra lo que sucedió después del contacto inicial.

El asediado concejal dice que se puede ver a Reedy lanzando un puñetazo con el puño cerrado, que golpeó a De León debajo del ojo izquierdo.

El asediado concejal de la ciudad, Kevin de León, asistió a la reunión del consejo de este viernes pero su aparición fue breve ya que los manifestantes inmediatamente le gritaron que se fuera.

Es difícil de ver porque la acción ocurre muy rápido, pero un hombre con un gorro de lana como el de Reedy parece golpear a De León en el video.

Reedy emitió un comunicado a través de su abogado durante el fin de semana, diciendo que de León y sus partidarios iniciaron el asalto.

“Kevin de León es una vergüenza. Las imágenes de video muestran claramente que él y sus seguidores inician este asalto mientras el Sr. Reedy está boca abajo. No solo tiene Kevin de León perdió toda legitimidad política, sus afirmaciones de que él fue el atacado aquí simplemente subraya cómo ha perdido el contacto con la realidad”.

La oficina del secretario municipal de Los Ángeles ha aprobado una petición de destitución contra el asediado concejal Kevin de León. Visto en antena el 6 de diciembre de 2022.

Ambos hombres han presentado cargos de agresión el uno contra el otro. La policía de Los Ángeles dijo que está investigando el altercado.

De León nos confirmó que su jefa de gabinete y una voluntaria de la oficina también fueron golpeadas durante la refriega.

Espera ser entrevistado por un detective el miércoles después de hacer una breve aparición en la reunión del concejo de la ciudad de Los Ángeles.

En una entrevista con Telemundo 52, Kevin de León dijo lo siguiente cuando se le preguntó que pasará ahora con la comunidad que él representa: "Tengo que trabajar más duro ahora para sanar las heridas que existen hoy en varias comunidades.

De León asistió a la reunión del concejo del viernes, pero su aparición fue breve ya que los manifestantes inmediatamente le gritaron que se fuera y ya no estaba presente después de un receso de alrededor de 45 minutos.

De León no había asistido a una reunión del concejo desde el 11 de octubre.

Ha desafiado los llamados generalizados a renunciar por su participación en una conversación racista de 2021 con los miembros del concejo Gil Cedillo y Nury Martínez y un alto funcionario laboral del condado que se filtró en octubre.

Después de casi dos semanas en silencio, el concejal Kevin de León afirma que, a pesar de estar arrepentido, y que no renunciará. Está dispuesto a ceder su puesto si hay una elección de revocatoria.

También se enfrenta a un esfuerzo de destitución que está en proceso de recolección de firmas.

Los manifestantes se han presentado regularmente en reuniones exigiendo que de León y Cedillo renuncien antes de que la ciudad realice sus actividades.

El presidente del concejo, Paul Krekorian, dijo anteriormente que si de León intentaba regresar, otros miembros del concejo abandonarían la reunión.

