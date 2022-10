Kevin de León dice que permanecerá en el Concejo de Los Ángeles pese a llamados a renunciar

Kevin de León anunció que no renunciará al Concejo Municipal de Los Ángeles casi dos semanas después de que a principios de este mes se hiciera pública una conversación grabada con dos colegas y un alto funcionario laboral del condado de Los Ángeles que incluía insultos racistas.

“Fracasé en mi liderazgo”, dijo en una entrevista con CBS Los Ángeles. "No me acerqué e intervine. No lo detuve", en referencia a los comentarios racistas que dijo una de sus colegas.

La entrevista marcó sus primeras declaraciones públicas sobre la grabación filtrada.

Por su parte, el nuevo presidente del concejo, Paul Krekorian, dijo en un comunicado: “Las disculpas no serán suficientes para deshacer el daño que ha sufrido esta ciudad. Las odiosas palabras pronunciadas en aquella reunión secreta han reabierto una herida profunda y dolorosa en esta ciudad. La gente está sufriendo y exige un cambio. La única forma en que podemos comenzar a sanar como ciudad es que el Sr. De León asuma la responsabilidad de sus acciones, acepte las consecuencias y renuncie”.

El anuncio del excandidato a la alcaldía sigue a la renuncia de Nury Martínez y los llamados generalizados para que renuncie que incluyeron protestas en el Ayuntamiento y fuera de su casa. De León, Martínez y su colega Gil Cedillo fueron parte de una conversación grabada en octubre de 2021 que incluyó comentarios racistas sobre el hijo negro adoptivo de 2 años del concejal Mike Bonin.

La grabación filtrada se hizo pública el fin de semana del 8 de octubre e inmediatamente provocó demandas de renuncia de los concejales. De León y Cedillo asistieron a la primera reunión del consejo después de que salió a la luz la grabación, pero pronto se fueron después de una discusión con sus colegas.

No han aparecido en ninguna de las reuniones del consejo desde la publicación de la grabación.

De León, exsenador estatal, representó al Distrito 14 del Consejo, incluidos Boyle Heights, Lincoln Heights, el centro de Los Ángeles, El Sereno y el noreste de Los Ángeles. De León asumió el cargo en octubre de 2020 luego de la acusación formal del ex concejal del Distrito 14, José Huizar, por cargos de corrupción federal.

El mandato de De León vence en diciembre de 2024.

Horas antes de que se conociera la dimisión de Martínez al Concejo de Los Ángeles por el distrito 6, las personas pedían su renuncia.

El Concejo Municipal sólo puede solicitar que los miembros se hagan a un lado voluntariamente. No puede expulsar a los miembros, solo suspenderlos cuando hay cargos penales pendientes. Los miembros pueden ser censurados, pero eso no da como resultado la suspensión o destitución de su cargo.

Martínez, Cedillo y De León se disculparon un día después de que se hiciera pública la grabación, publicada por primera vez en Los Angeles Times.

Entre otros comentarios, Martínez menospreció a Bonin, que es blanco y tiene un hijo negro, y criticó al niño por su comportamiento en el desfile del Día de Martin Luther King, diciendo que el hijo de Bonin se estaba portando mal en una carroza, lo que podría

habría dado un vuelco si ella y las otras mujeres en la carroza no intervinieran para "criar a este niño".

“Lo están criando como a un niño blanco”, dijo Martínez. “Yo estaba como, 'este niño necesita una paliza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta'".

Martínez también llamó al niño "ese changuito", español para "ese monito".

En un comunicado el domingo, Bonin pidió al consejo que destituya de inmediato a Martínez del puesto de presidente del consejo y exigió que renuncie al consejo.

“Estamos consternados, enojados y absolutamente disgustados porque Nury Martínez atacó a su hijo con horribles insultos racistas y habló sobre su deseo de dañarlo físicamente”, dijo Bonin en un comunicado. “Es vil, abominable y completamente vergonzoso. El Concejo Municipal debe destituirla como Presidenta del Concejo de inmediato y ella debe renunciar a su cargo. Cualquier padre que lea sus comentarios sabrá que no es apta para un cargo público”.

De León también criticó a Bonin. "Mike Bonin nunca dirá ni pío sobre los latinos. Nunca dirá una palabra sobre nosotros".

De León también comparó el manejo de Bonin de su hijo en el Desfile de MLK con "cuando Nury trae su pequeña bolsa de jardín o la bolsa de Louis Vuitton".

"Su negrito, como en el costado", agregó Martínez, usando un término en español para una persona negra que muchos consideran degradante.

En otro momento, Martínez recordó una conversación con el empresario Danny Bakewell sobre la posibilidad de transferir el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles del distrito del consejo de Bonin al del concejal Marqueece Harris-Dawson. La presidenta del consejo dijo que le dijo a Bakewell que "fuera a buscar el aeropuerto de su hermano pequeño, esa pequeña perra de Bonin".

Martínez también apuntó al distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, en términos inprofanos, luego de que el grupo pareciera discutir si Gascón respaldaría a Cedillo en su campaña de reelección contra Eunessis Hernández.

"F--- ese tipo. (inaudible)... Está con los Blacks", dijo sobre Gascón.

Los comentarios surgieron de una conversación sobre la redistribución de distritos.

El fiscal general de California, Rob Bonta, otro demócrata, dijo que investigará el proceso de redistribución de distritos de Los Ángeles, lo que podría generar responsabilidad civil o cargos penales, según lo que se encuentre. El fiscal de la ciudad de Los Ángeles también emitió llamados para una medida de votación en una comisión independiente para manejar asuntos de redistribución de distritos.

No quedó claro de inmediato quién grabó el audio de la conversación, que fue reportada por primera vez por Los Angeles Times, sobre la redistribución de distritos del consejo que involucró a los tres miembros del consejo y un funcionario laboral del condado. El audio, que apareció en Reddit, pero luego se eliminó del sitio, también incluye una discusión sobre los esfuerzos para reemplazar al concejal Mark Ridley-Thomas, quien ha sido acusado de cargos federales de corrupción.