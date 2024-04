Alcaldesa de Los Ángeles pide a los residentes ricos financiar una nueva campaña contra la indigencia

Una nueva campaña municipal podría colocar a los angelinos ricos al frente de la crisis de las personas sin hogar.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció el lunes la campaña LA4LA, un programa único de financiamiento y conexión para oportunidades de vivienda asequible. Bass dijo que está buscando donaciones de líderes empresariales y organizaciones filantrópicas para comprar edificios para quienes no tienen vivienda.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"LA4LA puede ser un cambio radical para Los Ángeles: una asociación sin precedentes para enfrentar esta emergencia", dijo Bass. "Un ejemplo de cómo alterar el status quo para construir un nuevo sistema que salve vidas".

La alcaldesa Karen Bass dio su informe del estado de la ciudad ante una alcaldía llena de adherentes.

Darci Niva, directora ejecutiva de Westside Coalition, que representa a 80 agencias gubernamentales, de servicios sociales y religiosas que se ocupan de la vivienda, el hambre y la salud, dijo que aunque estaba impresionada por el plan, dijo que los trabajadores necesitan más apoyo y recursos para ayudar a las personas sin hogar.

“Si están dando todo lo que tienen, sólo esperamos que aquellos que tienen mucho dinero contribuyan”, dijo. "Eso nos ayudaría enormemente".

Niva dijo que se estaban desalojando a más personas mayores debido al aumento de los alquileres.

Aproximadamente 746,000 residentes de Los Ángeles se consideran personas mayores, según la oficina del contralor de la ciudad. Se prevé que la población de personas mayores supere el millón en 2030.

Se proyectó que el alquiler en Los Ángeles aumentaría un 4% después de que el ayuntamiento adoptara una ordenanza que limitaba los aumentos de alquiler en unidades con alquiler estabilizado en 2023.

Niva dijo que será necesario un esfuerzo colectivo para lograr el nuevo plan de campaña.

"Necesitamos a todos en la mesa", dijo.

La oficina del alcalde dijo que Bass revelará más detalles sobre su plan para personas sin hogar a finales de esta semana y mostrará a los líderes empresariales que ya están a bordo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.